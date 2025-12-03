Reinares critica el «desplome» en el presupuesto de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño El concejal socialista denuncia que el importe ejecutado en 2025 «es el más bajo desde 2019, pero no por la falta de recursos, sino por falta de gestión»

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

El concejal socialista Iván Reinares ha lamentado este miércoles que el Ayuntamiento de Logroño «no está ejecutando el presupuesto de Servicios Sociales, todo en un momento en el que este tipo de instituciones son especialmente necesarias». Y esta falta de gestión «tiene consecuencias directas para miles de personas».

En una rueda de prensa, ha explicado que a estas alturas del año «la ejecución del presupuesto se sitúa en un 67%, es decir, que uno de cada tres euros destinados a ayudar a las personas no se está utilizando».

Y hay un dato «todavía más grave», ha añadido el concejal socialista, como es que «el importe total ejecutado en 2025 es el más bajo desde 2019, pero no por la falta de recursos, sino por falta de gestión».

Reinares ha ensalzado el «enorme trabajo de las empleadas sociales, educadoras, equipos administrativos o centros municipales, lo que contrasta con una gestión del Ejecutivo local desorganizada y sin planificación».

Sin embargo, ha asegurado que «una parte muy relevante de la no ejecución de Servicios Sociales en 2025 está directamente vinculada a los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el propio Gobierno municipal». Todo ello implica que «casi un tercio de lo que Servicios Sociales no ha podido ejecutar se debe a que el Ayuntamiento ha congelado esos créditos al verse obligado a aprobar el Plan de Gestión Municipal 2025 porque el Presupuesto del presente ejercicio nació desequilibrado y vulneraba la Ley de Haciendas Locales».

Reinares ha destacado que «hemos pasado de ejecutar entre el 90% y el 124% del presupuesto de Servicios Sociales en la pasada legislatura a quedarnos en el 67%». Y todo «en un momento en el que los últimos datos de tasa Arope indican que cada vez hay más personas con dificultades para cubrir necesidades básicas, acceder a una vivienda o mantener condiciones de vida dignas».

Por eso, el Grupo Socialista ha exigido al equipo de Gobierno municipal «explicaciones públicas sobre este desplome de la ejecución, un plan inmediato para reforzar la gestión del área de Servicios Sociales y un compromiso real con los programas sociales y las entidades que trabajan con el Ayuntamiento».