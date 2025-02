Quejas y aplausos para la sanidad pública

«Soy un logroñés que, junto a dos tercios de ciudadanos logroñeses, me siento discriminado, ignorado, ninguneado y dejado de la mano por nuestro Ayuntamiento en el tema del soterramiento ferroviario», inicia su llamada nuestro primer comunicante. Y se pregunta «¿hasta cuándo vamos a tener ... que esperar el comienzo de las fases 2 y 3, que es una actuación primordial y prioritaria para quitar las barreras arquitectónicas en Logroño?». En su opinión, algo parecido ocurre con la autopista AP-68. «Han subido el precio un 4-5 por ciento, una carga importantísima para los ciudadanos. Señor Gonzalo Capellán (se dirige al presidente de La Rioja), empiece a vigilar el mantenimiento de la AP-68 para que se mantenga en condiciones optimas antes de su liberación, y no quede desastrosa como la AP-7, ahora A-7 Barcelona-Valencia».

«Cariño y respeto en Radiología Nuclear»

La asistencia sanitaria en La Rioja, con sus luces y sombras, copa hoy buena parte de la sección. Comenzamos con la felicitación de Jesús a los trabajadores de la unidad de Radiología Nuclear del Cibir, desde los administrativos a los enfermeros, auxiliares, médicos, radiólogos... «porque es un sitio un poco delicado y te tratan con cariño, respeto y humanidad, que es lo que buscas en esos momentos. Es algo que me ha sorprendido muy gratamente, porque en el mismo San Pedro hay algunos profesionales que parece que son veterinarios. En cambio, en Radiología Nuclear son un encanto, algo a lo que no te obligan sino que es algo que se lleva dentro. Es un sitio con pacientes críticos y no hay guardia de seguridad. ¡Felicidades!».

Agradecimiento a la UCI de Cardiología

También nos hacemos eco de las felicitaciones de Miguel Ángel, en este caso dirigidas a los profesionales de la UCI de Cardiología y su correspondiente planta del San Pedro «por su profesionalidad, amabilidad y saber hacer. Infinitas gracias».

Espera de ocho meses para Oftalmología

De la cara B de nuestra sanidad se hace eco un logroñés que asegura llevar más de ocho meses esperando una llamada del Servicio de Oftalmología del mismo Hospital San Pedro. «No sé si lo que quieren es que nos vayamos a la sanidad privada. Si es así, que lo digan, porque lo que no se puede tener es unos ojos esperando ocho meses a que te digan algo. Una vergüenza», comenta.

Atendido en la calle por buena gente

También desde Logroño nos llama Víctor, quien el pasado miércoles sufrió una caída en la calle Huesca. «Me atendieron cuatro personas que fueron un sol de gente. No las conozco ni sé cómo se llaman, pero quiero darles las gracias por su atención y su 'buen ser', porque si hubiera mucha gente así el mundo cambiaría». Quiere recordar que se trataba de una pareja, un chico de aquí y otro extranjero, «a cada cual más atento y más majo», señala.

«¿Qué pasa con la T1-R1 de Lardero?»

Una lectora habitual de nuestro periódico pregunta: «¿Qué pasa con la T1-R1? –refiriéndose a ambos sectores de Lardero–. Seguimos sin comercio, sin servicios y sin transporte, y van ya muchos años», lamenta.

Aplauso a 'Rebelión en la granja' de Alopargo

Cerramos la sección con el aplauso y elogios de una lectora a la 'Rebelión en la granja' de Orwell que el viernes puso en escena en el Auditorio Municipal el grupo Alopargo, dentro del Festival de Teatro Aficionado UNIR.

... y La Guindilla Un cartel que «no es una muestra del buen gusto»

«Esta cochinada se encuentra delante de la puerta principal de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, en Logroño», indica un ciudadano sobre el cartel informativo que fotografía y que está lleno de pegatinas. «Se supone que la Escuela es sinónimo de sensibilidad y buen gusto», añade para explicar su malestar. «Sin comentarios», concluye disgustado.