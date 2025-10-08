'Recicla, juega y descubre al intruso', una campaña para los envases ligeros que tiene premio Se desarrolla durante los meses de octubre y noviembre e incluye tres tótems informativos que rotarán en diferentes ubicaciones

'Recicla, juega y descubre al intruso' es el nombre de la nueva campaña del Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes para concienciar a los ciudadanos sobre la recogida selectiva y el reciclaje de envases ligeros de origen doméstico.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha presentado este campaña, que tendrá presencia en las calles de Logroño durante los meses de octubre y noviembre, que tiene como objetivo el reciclaje «mientras juegan y participan en el sorteo de increíbles premios».

La campaña va dirigida a todos los ciudadanos y consiste en la instalación de tres tótems informativos en los que, a través de códigos QR, se puede acceder a varios juegos. En concreto, ha indicado López, «encontrando los tres tótems distribuidos por Logroño y escaneando el QR correspondiente, se entra en el sorteo de cinco abonos para el festival Holika o el festival Gran Reserva de Calahorra 2026». Los tres tótems, de gran tamaño, irán rotando en diferentes ubicaciones, sitios visibles con elevada afluencia de público y tránsito, y contarán con educadores ambientales para interactuar con el público.

«El amarillo no es el contenedor de los plásticos»

Esta campaña busca recordar e incidir en que el contenedor amarillo no es el contenedor de los plásticos, sino el de los envases ligeros. «El contenedor amarillo es el contenedor donde depositamos los envases de plástico, latas y briks para su separación y posterior reciclaje», ha recordado el edil.

A juicio de López, «con esta amena campaña, los ciudadanos podrán demostrar sus conocimientos acerca del reciclaje y entrarán en el sorteo de un patinete eléctrico o un fin de semana para dos personas en una casa rural en la reserva de la biosfera de La Rioja». El concejal ha animado «a los logroñeses a participar en esta campaña, en la que aprenderán la importancia y las ventajas de reciclar».

El Ayuntamiento colocó tres tótems en sus ubicaciones iniciales el día 6 de octubre y rotarán a otras tres nuevas localizaciones el 27 de octubre, donde se mantendrán hasta el final de campaña, el 17 de noviembre.

El 80% de los hogares y ciudadanos españoles ya usan el contenedor amarillo y cada vez se recuperan más materiales valiosos de nuestros hogares, pero, a pesar de que lleva más de 25 años en funcionamiento en España, todavía sigue generando muchas dudas.

Cabe destacar que La Rioja es la quinta comunidad que más cantidad de residuos recicla. En lo que se refiere al contenedor amarillo, en Logroño se recogieron 2.306.000 kilos de envases ligeros en 2024.