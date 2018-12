«Quiero ser alcalde y es el momento de unir a toda esa gente que quiere un Logroño mejor» 03:14 Pablo Hermoso de Mendoza posa para Diario LA RIOJA en la calle Portales de Logroño. / Sonia Tercero Pablo Hermoso de Mendoza | Candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño El nuevo cabeza de lista apuesta por un PSOE que vuelva a ser la fuerza central y mayoritaria que transforme la sociedad JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 4 diciembre 2018, 09:14

Nadie en los pasillos del Ayuntamiento y pocos en las calles de Logroño conocían de su existencia cuando, a principios de octubre, Pablo Hermoso de Mendoza formalizaba su candidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía. Hoy, cuando ni siquiera han pasado dos meses, este militante de base desde el 2015 es ya cabeza de lista para las próximas municipales y afronta su tiempo hasta mayo con un reto claro: «Quiero ser alcalde de Logroño y estoy en un momento interesante para poder hacerlo y unir a toda esa gente que quiere un Logroño mejor».

-Oficialmente candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño. ¿Quién es Pablo Hermoso de Mendoza para quien no le conozca?

-Yo soy un logroñés de 46 años, casado y con un hijo de 11, padre de familia por tanto, y una persona que durante más de 20 años ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de las instituciones y la empresa privada, que siempre ha tenido un interés por lo público y que por tanto considera que la política no se hace solo en un partido, sino con el quehacer diario, y que hace tres meses dio el paso porque el PSOE lo posibilitó con las primarias abiertas.

-¿Qué ha llevado a un profesional reconocido en su sector a dar el salto a la política? ¿No tiene más que perder que ganar? ¿Viene usted para quedarse?

-Soy una persona que hasta hace bien poco trabajaba en una empresa de tecnología y he desarrollado una carrera profesional con algunos logros interesantes en el mundo digital, y dar el paso a lo público lo enmarco en lo que decía Hannah Arendt en 'Sobre la revolución': La felicidad es completa cuando es pública, es decir, cuando aparte de un bienestar privado puedes entregar algo a la comunidad a la cual perteneces. Es mi caso al entrar en política, durante un tiempo determinado, eso sí, pues siempre digo que no me voy a jubilar en política. Mis ciclos son de 8-10 años, en la FER, en la empresa... y ahora tratando de poner estas capacidades al servicio de lo público.

-Habla mucho de la necesidad de conectar e implicar a profesionales liberales... pero en el PSOE siempre los ha habido, ¿no?

-Los ha habido y tiene que seguir habiéndolos. El Gobierno de Pedro Sánchez lo demuestra: gente con oficio político y gente que no tiene esa experiencia, pero la tiene en otras empresas orientadas al logro, que es clave. Profesionales liberales ha habido siempre, pero creo que últimamente se empezaban a perder y la balanza se inclinaba más a gente vinculada al partido... es necesario equilibrar y en esa conjunción está el éxito.

-¿Hay más 'logro' en lo profesional y privado que en lo político y lo público?

-El logro político de un partido como el PSOE es ganar las elecciones, conseguir el poder y transformar la sociedad ejerciendo una acción política que defienda los valores de justicia y libertad que propugna. Cuando no lo haces, no estás consiguiendo el logro. Y esa vocación por ganar, por ser el elemento central y mayoritario de la sociedad riojana y logroñesa, es lo que se está conformando.

-Se ha hablado de que es usted el candidato del aparato regional y se ha detectado cierto malestar entre los militantes de siempre... incluso que en las primarias se viese a mucha gente del mundo empresarial participando ha provocado recelos. ¿Cómo recibe tales críticas? ¿Entiende que un afiliado que paga sus cuotas pueda sentirse molesto al tratársele igual que a un recién inscrito que abona 2 euros?

-Soy un militante de base, no soy el secretario general de Logroño ni tengo cargo en comisión ejecutiva alguna. A veces en tono de cierta chanza digo que el único aparato que conozco es el locomotor; me levanto a las siete y hasta las diez de la noche he intentado convencer a todos de que podía ser un buen candidato. Respecto a lo de militantes y simpatizantes, las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE recogían la necesidad de abrir el partido, y eso se ha hecho realidad con primarias abiertas; y de conectarse con la sociedad, y con el hecho de que casi 1.300 personas acudiesen a votar a Martínez Zaporta como casa del pueblo así lo percibo. Vino gente de perfiles diversos, variados, reflejo de lo que la sociedad logroñesa es. Que muchos se acercasen por primera vez en su vida solo puedo verlo con satisfacción, y más si eso es un primer paso para iniciar una participación más regular, una afiliación o un sentimiento de simpatía que se concrete con el voto.

-Vamos, que nadie tendría que ver con preocupación el voto de determinados perfiles del mundo empresarial sino todo lo contrario...

-Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, nos debería votar gente del mundo del trabajo; si además el partido es el Partido Socialista de los profesionales liberales y de los empresarios que tienen clara conciencia social volveremos a ser la fuerza social que construye país como hemos hecho siempre: con González, con Zapatero, y ahora con Sánchez. Una socialdemocracia que cree en la creación de la riqueza para que luego se pueda redistribuir con justicia social y equidad.

-Se plantea llegar a los 30.000 votos... viniendo de 18.500.

-Es nuestro objetivo y para eso hay que convocar a mucha gente. La gente nos está esperando, quieren un proyecto de Logroño mejor, y ello implica convencer a muchos. El PSOE lo sabe porque ya lo ha hecho, y estamos construyendo un gran equipo para hacer ver que estamos preparados y somos una alternativa seria y razonable. Nuestra intención es ganar, gobernar y construir sobre lo ya construido, por supuesto, pero con el relevo digno y el impulso fuerte para salir de la actual parálisis y atonía. El Logroño de dentro de 8-10 años puede ser mejor que el que ahora existe y es un mensaje con elementos que unen a la gente: más limpio, más verde, que crea más riqueza, que la redistribuye y mejora la calidad de vida de todos, más bello en definitiva.

-José Luis Díez Cámara, María Marrodán y Kilian Cruz-Dunne le han apoyado. Ana Vaquero, Vicente Ruiz Cazorla e Izaskun Fernández, a su contrincante Beatriz Arraiz. Grupo municipal, por tanto, dividido. ¿Qué pasará lo que queda de legislatura? ¿Lo tendrá en cuenta a la hora de pronunciarse sobre su lista?

-Ayer -por el miércoles- hablé con Beatriz Arraiz y ella me ha manifestado que, en principio, no quiere participar en listas. Nuestra primera reunión será con el grupo para ver cómo podemos hacer esta transición, implantar nuevos modos de trabajo y fijar la acción en estos seis meses... Nuestra idea es poder contar con todo el mundo y poder ir trabajando en la manera que creo necesaria para construir un equipo que pueda ganar las elecciones y hacer realidad lo que hablamos.