Muchas quejas de vecinos de Logroño: el Teléfono del Lector de hoy

Estos son algunos de los asuntos que interesan a nuestros lectores

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:40

  1. Imagen principal - Indignación con Logroño Deporte

    Indignación con Logroño Deporte

Se abre la sección con una queja sobre Logroño Deporte por el «desinterés, la falta de sensibilidad y la dificultad que hay para que las ... personas discapacitadas hagan deporte». Este año, según el lector que llama desde la capital riojana, con el aumento de la cuota han dejado de poder disfrutar de las instalaciones tres días a la semana, y solo pueden hacerlo dos. «Si quieres un día más tienes que pagar otra matrícula con un 50% más del precio», explica el afectado. «Así solo nos desmotivan a practicar deporte», sentencia.

