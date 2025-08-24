Muchas quejas de vecinos de Logroño: el Teléfono del Lector de hoy

Se abre la sección con una queja sobre Logroño Deporte por el «desinterés, la falta de sensibilidad y la dificultad que hay para que las ... personas discapacitadas hagan deporte». Este año, según el lector que llama desde la capital riojana, con el aumento de la cuota han dejado de poder disfrutar de las instalaciones tres días a la semana, y solo pueden hacerlo dos. «Si quieres un día más tienes que pagar otra matrícula con un 50% más del precio», explica el afectado. «Así solo nos desmotivan a practicar deporte», sentencia.

«Yo reciclo todo, ¿y tú?»U

n lector contacta con nosotros para proponer al consejero de Medio Ambiente una iniciativa masiva que consiste en «fomentar la clasificación de las basuras por parte de los ciudadanos». Inicialmente era una pegatina con el fondo ecológico verde y un texto que decía: «Yo reciclo todo, ¿y tú?» Él espera recibir una respuesta pronto a su idea.

Fuegos artificiales en Uruñuela

Desde Uruñuela, llega a la sección del Teléfono del Lector la queja de un vecino sobre los fuegos artificiales de las fiestas de la Virgen del Patrocinio. «Es una verdadera vergüenza que con la que está cayendo no los hayan suspendido y no los hayan dejado para las fiestas de invierno», cuenta el lector. «Que poca responsabilidad por parte de nuestras autoridades, con el riesgo de incendio y todas las fincas cosechadas y llenas de pajas», sentencia el comunicante que confirma haberse desvelado del disgusto por este acto.

Mala iluminación en el barrio de San Isidro

Una vecina del barrio San Isidro de Villamediana de Iregua llama, en representación de muchos vecinos del lugar, para quejarse de que por la noche no se encienden las farolas que hay a lo largo de toda la avenida principal. «Paseamos a los perros a oscuras y casi ni vemos los excrementos para recogerlos; además es un peligro para los animales que pueden ser atropellados sin ser visibles por los vehículos», sentencia la mujer.

Gracias por salvar y dar cobijo al perro

Desde el mismo pueblo, Villamediana de Iregua, llama una lectora que quiere alabar el trabajo que realiza la Protectora de Animales. «He pasado varios días por la carretera que va del pueblo hacia Logroño viendo al perro abandonado en el arcén y con miedo a que cualquier coche lo pudiese atropellar», explica la señora. «Gracias a Animales Rioja por salvar al animal y darle cobijo», sentencia.

Más baños públicos por Logroño

Se cierra la sección con la queja de una lectora procedente de Logroño. «No entiendo por qué no se colocan baños públicos en el centro de la ciudad», explica. Cuando la gente sale de fiesta se denuncia mucho por orinar en la calle, por eso la mujer pide que se habiliten espacios «limpios y seguros» donde poder hacerlo sin ser sancionado. «Los servicios de los bares son prohibitivos», finaliza.

... y La Guindilla Un banco que pide una mano de pintura y cambio de tablón

El lector que envía la fotodenuncia de hoy lo hace con un enfoque creativo. Le ha puesto voz a un elemento del mobiliario urbano: «Soy el banco que esta en la Cometa, orientación oeste mirando a la fuente. Ya salí hace tiempo en los medios, pero no me hace caso nadie. Estaría bien que me pintaran y ya puestos que cambien el tablón antes de que se siente alguien y 'sesmorre'».