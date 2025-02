Quejas sobre las ayudas a la vendimia en verde

La Rioja Logroño Sábado, 1 de febrero 2025, 09:59 Comenta Compartir

La labor sindical, resolver convenios

Para nuestra primera lectora de hoy es una «vergüenza que los sindicatos salgan a la calle a manifestarse contra la oposición». Para ella, «tenían que estar negociando todos los convenios de los trabajadores» porque, refiere, los hay «sin firmar y siguen cobrando todos los meses».

Protección para el lobo, «sin pasarse»

Nuestro próximo comunicante nos habla del lobo, un animal que él tilda de «una alimaña peligrosa que no mata solo para comer; caza en manada y hace daño a la fauna salvaje y doméstica, pero, a la vez, hace limpieza de animales enfermos». En su opinión, «conviene protegerlo pero sin pasarse» porque muchas camadas son dañinas para el pastoreo». En cualquier caso, «el verdadero lobo peligroso y feroz para el rebaño humano es el homo sapiens, que no sé si de sapiens tiene algo», termina.

El desfile del Bhelma, «emocionante»

A nuestra siguiente comunicante, el desfile que protagonizó el batallón de helicópteros Bhelma III el domingo pasado resultó emocionante. «Yo no tengo a nadie ahí pero sí observo que trabajan mucho por nosotros y nuestra seguridad y está bien que nos enteremos».

Urbano entre los barrios de Nájera

Desde Nájera, una lectora pide a las asociaciones de la localidad que recojan firmas para instar a que se habilite un autobús urbano que comunique los barrios altos con los bajos. Ella argumenta que en los altos vive mucha gente mayor que precisa bajar de compras o al centro de salud y no tiene más opción que el taxi o sus hijos. De ahí que plantee esta salida, que podría articularse con un autobús de los pequeños, sugiere ella.

El sueldo del seleccionador

«Me parece de vergüenza que un seleccionador de fútbol cobre 1,8 millones de euros», señala un lector a cuenta de la renovación de contrato de Luis de la Fuente. «Lo único que le deseo es que pierdan todos los partidos. En un país como el nuestro, con estos sueldos y pensiones, no se puede permitir algo así», considera él.

Contra las ayudas a la vendimia en verde

Sobre las ayudas «a los del campo para la vendimia en verde y, para los que arranquen, si también les tenemos que pagar», el lector se dice «totalmente en contra» de las mismas. «Llevan tres años cobrando un poco menos y los dinerales que les están dando. Aquí a unos se les da el oro y el moro y los otros, con problemas, a la ruina», señala el comunicante, para quien «hay que ver cómo viven estos señores. Nada más con las ayudas que han recibido toda la vida... Lamentable lo que está ocurriendo», finaliza la llamada.

Sobre la subida de las pensiones

Los dos siguientes mensajes tienen que ver con la subida de las pensiones. Un lector da las gracias «por haberme subido la pensión un 26% estos últimos años, Otros me lo habrían subido un 1%. Tengo un poco más de pasta aunque tenga que pagar más en impuestos y por la carestía de la vida». No obstante, señala que «falta mucho por hacer por muchísima gente que no lo está pasando nada bien. Y también le recrimino al Gobierno que hayan crecido los ultramillonarios» en los últimos tiempos, también aquí. Otra lectora, que se dice habitual, se fija en los «últimos aumentos de las pensiones, que han sido muy significativos, muy lejos de los 45 céntimos de subidas anteriores, que han sido miserables», termina ella en el mensaje que nos dirige.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Rotos los amarres para bicicletas antes de estrenarse

Ampliar

«Estoy indignado», manifiesta el lector que envía la fotografía. «No hace ni dos días que han puesto los aparcabicicletas en el nuevo centro de salud que va a sustitir al Rodríguez Paterna y, sin estrenar, ya esta roto el soporte y el suelo», describe. «Parece mentira el poco civismo que vamos viendo desde hace tiempo», dice refiriéndose a los destrozos en Logroño.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.