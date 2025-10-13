Solo seis de los once puestos de venta de castañas asadas en Logroño logran adjudicatario

Casi la mitad de los puestos disponibles para la venta callejera de castañas asadas se ha quedado desierta en Logroño. O lo que es lo ... mismo, de los once emplazamientos posibles solo seis han resultado adjudicados definitivamente tras transcurrir los plazos ordinarios administrativos de solicitud, concesión y resolución definitiva, tal y como anunció recientemente la portavoz municipal, Celia Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno local.

Se trata del mismo número de puestos que ya se habilitaron en el anterior periodo, en el trienio 2022-25, en el que también se adjudicaron tan solo seis de los once puestos disponibles. La única variación de entonces con respecto al actual periodo, que se prolongará durante tres años hasta 2028, es una ubicación que cambia: queda desierta la correspondiente al cruce entre Gran Vía y Avenida de La Rioja y, en cambio, resulta adjudicada la emplazada en la plaza del Mercado, que en el anterior periodo resultó desierta.

Así las cosas, los puestos de venta de castañas adjudicados para los próximos tres años ya están en funcionamiento, a pesar de que las temperaturas de estas primeras fechas aún distan bastante del carácter otoñal de este producto. Los puestos que han resultado concedidos se concentran en las ubicaciones más céntricas: en la confluencia con Vara de Rey y Gran Vía, junto al antigua sede del Banco de España; en Gran Vía, 57, casi en el cruce con Chile frente a la fuente de los Ilustres; en la Glorieta del Doctor Zubía; en la Plaza del Mercado; en el cruce de Gran Vía con Daniel Trevijano y en Bretón de los Herreros.

Más alejadas del bullicio

Por el contrario, las cinco ubicaciones que no han recibido interés ni ofertas para su gestión se sitúan en emplazamientos, salvo el de Gran Vía con Avenida de La Rioja, menos bulliciosos o céntricos. Así, han quedado desiertos los puestos planteados en la calle Clavijo, en el Parque de los Picos de Urbión, ubicado en La Cava; en la calle Estambrera, junto a la ludoteca municipal del barrio de Cascajos; el de avenida de España con Pío XII, frente a la entrada de la antigua estación de autobuses y el del cruce de avenida de la Solidaridad y calle Villamediana.

Para poder funcionar los seis adjudicatarios han tenido que abonar el pago de la fianza de 200 euros, en concepto de garantía de la conservación y de las reparaciones de los posibles daños que se ocasionen a los bienes municipales. Además, han de efectuar el pago de las tasas correspondientes a la ordenanza municipal número 18, que establece que el precio por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, quioscos o similares en terrenos de uso público asciende a 14,75 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone que estos puestos abonan cerca de treinta euros al mes en concepto de tasas, ya que ninguno de los concedidos supera la superficie total de dos metros cuadrados.