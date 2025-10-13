LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los seis puestos de venta adjudicados en Logroño, que ya comercializan castañas asadas. M. Peche

Solo seis de los once puestos de venta de castañas asadas en Logroño logran adjudicatario

La media docena de emplazamientos, que ya están en operativos, se ubican en zonas de paso intenso, en el centro de la ciudad

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:27

Comenta

Casi la mitad de los puestos disponibles para la venta callejera de castañas asadas se ha quedado desierta en Logroño. O lo que es lo ... mismo, de los once emplazamientos posibles solo seis han resultado adjudicados definitivamente tras transcurrir los plazos ordinarios administrativos de solicitud, concesión y resolución definitiva, tal y como anunció recientemente la portavoz municipal, Celia Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  2. 2

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  3. 3 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  4. 4

    «El cannabis terapéutico me devolvió la vida; puedo levantarme de la cama»
  5. 5

    Remontada para seguir arriba
  6. 6 Tradición, homenajes y nuevos desafíos
  7. 7

    «Los fondos europeos están muy bien, pero es mejor tener claro para qué»
  8. 8 Riojanos que pisan fuerte
  9. 9

    La situación del vino lastra a La Rioja Alta
  10. 10

    El peso industrial impulsa a La Rioja Baja, que deja atrás a las cabeceras de la Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Solo seis de los once puestos de venta de castañas asadas en Logroño logran adjudicatario

Solo seis de los once puestos de venta de castañas asadas en Logroño logran adjudicatario