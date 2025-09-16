LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

SONIA TERCERO

La puerta del Revellín de Logroño ya tiene su sello

Correos ha presentado el sello dedicado a este célebre monumento, que pertenece a la serie 'Patrimonio Artístico'

La Rioja

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:26

Correos ha presentado este martes en la Puerta del Revellín de Logroño el sello dedicado a este célebre monumento, que pertenece a la serie 'Patrimonio Artístico'. Al acto han asistido la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de la capital, Conrado Escobar, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

Al finalizar el evento se ha llevado a cabo el tradicional matasellado de honor. La capital riojana, como localidad de frontera entre los reinos de Castilla y Navarra, dispuso de una muralla que rodeaba su perímetro y que constituyó su principal sistema defensivo junto a una fortaleza en la cabecera del puente sobre el Ebro. Este sello se suma a otras emisiones emblemáticas de Logroño, como las dedicadas al Puente de Piedra, el Casco Antiguo y el último timbre emitido hace cuatro años conmemorando el V centenario del asedio de la ciudad en 1521.

