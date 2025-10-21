Una puerta engalanada para Alfonso XIII

Martes, 21 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

2025 1903

Poco tiempo después de ser proclamado rey, el joven Alfonso XIII realizó su primera visita oficial a Logroño, recordada especialmente por el valioso material fotográfico conservado y que nos hace viajar en el tiempo a una ciudad engalanada para la ocasión, con varios arcos dispuestos en todo el recorrido, entre ellos, los preparados en la entrada de Tabacalera. Actualmente, en la calle de la Merced se encuentra la entrada de la Biblioteca de La Rioja, un edificio de germen fabril con un semblante que nos lleva un siglo atrás.