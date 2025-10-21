LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA RIOJA
Tal como era, tal como es

Una puerta engalanada para Alfonso XIII

Martes, 21 de octubre 2025, 07:40

Comenta

2025

Imagen después - Una puerta engalanada para Alfonso XIII

1903

Imagen antes - Una puerta engalanada para Alfonso XIII

Poco tiempo después de ser proclamado rey, el joven Alfonso XIII realizó su primera visita oficial a Logroño, recordada especialmente por el valioso material fotográfico conservado y que nos hace viajar en el tiempo a una ciudad engalanada para la ocasión, con varios arcos dispuestos en todo el recorrido, entre ellos, los preparados en la entrada de Tabacalera. Actualmente, en la calle de la Merced se encuentra la entrada de la Biblioteca de La Rioja, un edificio de germen fabril con un semblante que nos lleva un siglo atrás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2

    Lo tradicional no pasa de moda
  3. 3 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?
  6. 6

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  7. 7

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  8. 8

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  9. 9

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  10. 10 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una puerta engalanada para Alfonso XIII

Una puerta engalanada para Alfonso XIII