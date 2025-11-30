LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estado del residencial ya en el nuevo siglo, hoy plenamente integrado en la trama del casco urbano de la capital. Juan Marín

Desde «un pueblo dentro de una ciudad» a «una especie de oasis»

Vecinos y... orgullosos de serlo: así se muestran los residentes de las Casas Baratas de Logroño

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:12

Vecinos y... orgullosos de serlo. Así se muestran los residentes de las Casas Baratas de Logroño, algunos de ellos herederos de los que hace un ... siglo habitaron las calles Sanjurjo, Miguel Escalona, Virgen del Pilar, 19 de julio y la plaza Joaquín Elizalde. «La mayoría somos la tercera generación», precisa Carmen Pérez Gil, promotora del encuentro. Mariví Gonzalo, quien llegó a nacer en una de las viviendas, es señalada como parte de la memoria de las mismas.

