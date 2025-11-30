Desde «un pueblo dentro de una ciudad» a «una especie de oasis»

Vecinos y... orgullosos de serlo. Así se muestran los residentes de las Casas Baratas de Logroño, algunos de ellos herederos de los que hace un ... siglo habitaron las calles Sanjurjo, Miguel Escalona, Virgen del Pilar, 19 de julio y la plaza Joaquín Elizalde. «La mayoría somos la tercera generación», precisa Carmen Pérez Gil, promotora del encuentro. Mariví Gonzalo, quien llegó a nacer en una de las viviendas, es señalada como parte de la memoria de las mismas.

«Es otra forma de vida... ahora y antes», coinciden en señalar en un grupo consciente de su suerte. «Pocas casas hay tan antiguas con baño y aseo», apuntan quienes disfrutan de jardín delantero y huerto trasero, hoy también jardín y patio de recreo. No en vano, de «un proyecto adelantado a su tiempo» se viene hablando largamente al referirse a unas 'Casas Baratas' actualmente tan revalorizadas.

Panorámica de la también llamada 'Ciudad Jardín' de 1969 con el Logroño de entonces como principal escenario Paisajes Españoles (Archivo Municipal)

Una 'isla vergel' en el centro de la ciudad que, ya desde sus inicios, se percibió como tal: «Con la hambruna de la posguerra, el terreno de cada propiedad pronto se reveló como una magnífica huerta de subsistencia y detrás de las casas no era raro ver un gallinero o una conejera», se escribía en este periódico, bien pendiente de la evolución de la barriada ahora residencial.

«Y es que las casas, hoy casi todas reformadas, tenían hasta pozo propio», añade José Luis Cayuela desde la asociación de vecinos Ciudad Jardín-Joaquín Elizalde. «Una especie de oasis», resume Blanca Hontañón, «cuarta generación» a sus 37 años. «Es como un pueblo dentro de una ciudad... y yo que venía de Haro a Logroño, pues imagínate», recuerda.