EL PSOE propone que se declare Logroño 'zona tensionada de vivienda' Los socialistas sostienen que la medida permitirá estimular la oferta de pisos asequibles, congelar el precio del alquiler y «optar a más bonificaciones y ayudas»

La Rioja Martes, 2 de diciembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

El PSOE en el Ayuntamiento de Logroño propondrá al equipo de Gobierno del Consistorio «declarar a la ciudad como zona tensionada» ante «la subida constante y sin freno del precio del alquiler en la ciudad».

Así lo anunció este martes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Luis Alonso, que informó de que su grupo presentará esta propuesta en forma de moción en el pleno de diciembre, previsto para mañana. Declarar Logroño como zona tensionada de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Vivienda permitirá a la ciudad , según Alonso, «congelar en zonas de mercado residencial tensionado el precio del alquiler, estimular la oferta de vivienda asequible, el diseño y adopción de medidas fiscales o de financiación, bonificaciones fiscales para los dueños de los pisos y el establecimiento de ayudas públicas».

Para llevar adelante esta declaración, señaló el portavoz del PSOE, la Junta de Gobierno local «tiene que elaborar una memoria» e indicó que ciudades como «Pamplona, Vitoria, Bilbao, Tudela, San Sebastián, La Coruña, y muchos municipios de Cataluña» ya son «zonas tensionadas».

El problema de la vivienda está cada vez más presente en Logroño y lo «sufren especialmente los jóvenes que cada vez lo tienen más difícil para poder emanciparse y sus alternativas son compartir piso o destinar más de la mitad de su sueldo en pagar un alquiler», explicó Alonso.

Como muestra de ello, ha ofrecido algunos datos, como «el máximo histórico en el precio del alquiler en la región, al subir un 11,5%, una noticia del pasado 2 de septiembre; el precio medio se sitúa ya en Logroño en 847 euros al mes, lo que supone un esfuerzo del 61% del salario medio y un rango de precios en la ciudad entre 6,5 y 10 euros en metro cuadrado».

En respuesta, el PP de Logroño rechazó «las lecciones del PSOE en materia de vivienda». «Resulta sorprendente –dicen los 'populares'– que quienes no hicieron absolutamente nada durante años pretendan ahora dar recetas mágicas para solucionar un problema que, precisamente, ellos agravaron con cero viviendas protegidas, con el cierre de la Oficina de Vivienda y con una política basada exclusivamente en intervencionismo ideológico ineficaz».

Añaden que «mientras el PSOE solo hace anuncios vacíos, el Gobierno municipal de Conrado Escobar está ejecutando y poniendo en marcha la mayor política de vivienda en más de una década».

El PP rechaza las «lecciones» del PSOE en vivienda, «después de 4 años sin hacer nada» El Grupo Municipal Popular de Logroño ha rechazado las «lecciones» del PSOE en materia de vivienda, después de que este partido «no hiciera absolutamente nada durante cuatro años». En una nota, el PP ha criticado que los socialistas pretendan ahora «dar recetas mágicas» para solucionar un problema que, precisamente durante la pasada legislatura, ellos agravaron con cero viviendas protegidas, el cierre de la Oficina de Vivienda y una política basada exclusivamente en «intervencionismo ideológico ineficaz». Los populares han añadido que, mientras el PSOE solo hace anuncios vacíos, el Gobierno municipal de Conrado Escobar está ejecutando y poniendo en marcha «la mayor política de vivienda en más de una década».