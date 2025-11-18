El PSOE critica que el Presupuesto de Logroño «agranda las desigualdades» La formación ha presentado enmiedas «para corregir los recortes y abandonos del PP y avanzar hacia una ciudad que no deja a nadie atrás»

Europa Press Martes, 18 de noviembre 2025, 13:45

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño considera que el proyecto de Presupuesto de la capital riojana para el año 2026 «agranda las desigualdades» porque «está ciego a la realidad social» de la localidad.

Así lo ha asegurado este martes el concejal del PSOE Iván Reinares, quien ha afirmado que las cuentas «tienen que ocuparse del Logroño de la gente, es decir, de aquellos que cuidan, trabajan y llegan con dificultad a fin de mes».

Pero el presupuesto elaborado por el PP «es ciego a la realidad social de Logroño porque no mira a quienes están solos, ni a quien cuida a sus mayores, ni a las familias que necesitan un empujón, ni a la juventud, ni a los derechos de las mujeres, ni a los barrios donde la vida es más dura».

Como ejemplo, Reinares ha apuntado el «deterioro» que ha vivido la atención al público en esta legislatura. «Es notorio y además es una muestra fehaciente de lo alejado que el equipo de Gobierno está de la ciudadanía». «Y cuando un presupuesto es ciego, entendemos que la desigualdad crece, siempre», ha sentenciado.

Por eso, frente a esta situación, ha señalado que «hemos presentado una batería de enmiendas para corregir los recortes y abandonos del PP y para avanzar hacia una ciudad que cuida y que no deja a nadie atrás». Algo, ha recordado, «que era uno de los lemas del mandato anterior, pero que se sigue utilizando también pero vaciándolo de contenido».

Así, Iván Reinares ha señalado que en materia de servicios sociales y ante «una situación al borde del colapso y con los profesionales desbordados», las enmiendas socialistas «pretenden reforzar este departamento para garantizar la mejor atención posible», a lo que ha contrapuesto que el proyecto de cuentas «frena y recorta este apartado porque no enfoca la inversión donde realmente hace falta».

Sobre cultura y lectura, «lo que queremos es recuperar los recursos dirigidos a bibliotecas, asociaciones y proyectos culturales, recursos que el equipo de Gobierno de Escobar ha mermado estos años». Reinares también ha destacado que «hemos planteado un claro impulso a la participación ciudadana».

En cooperación y solidaridad nuestras enmiendas «buscan revertir los tijeretazos que vienen sufriendo estos años en las cuentas del PP», con recortes «a casi la mitad». Por lo que respecta a las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, los socialistas vamos a trabajar para que Logroño «vuelva a ser un referente nacional».

Y en el área de interior, la base de la seguridad de Logroño, «hemos planteado enmiendas para dejar de debilitar a policía y bomberos». Finalmente, ha dicho Reinares, hemos presentado medidas para que haya un aumento de las políticas destinadas a la juventud«.

Las enmiendas

El edil ha reconocido que «servicios sociales tiene una partida importante: este año sube a 23,9 millones, pero la ejecución presupuestaria va a estar por debajo o cerca del 70%, de una caja además de donde luego han sacado dinero para financiar otras cosas».

«Planteamos una ciudad que cuida, no como un lema bonito, sino traducido a temas concretos», ha dicho, señalando la importancia de unos servicios sociales fuertes y con personal «que no esté desbordado como ahora», para lo que se propone por parte del PSOE «medio millón de euros más para personal en los servicios sociales».

Ha sumado el incremento de la partida de las ayudas de emergencia social, que «no se están ejecutando bien» y que ha reclamado «ampliar porque llevan varios años estancados sus importes».

En el capítulo de igualdad, el PSOE plantea «recuperar programas, actividades y subvenciones que el Partido Popular ha dejado caer en cultura, lectura y educación pública. Invertir en las bibliotecas, asociaciones culturales y proyectos en los colegios públicos es apostar por una ciudad más libre y más crítica».

Ha propuesto también ampliar presupuestos para participación «reactivando espacios como el Centro Xívico del Campillo y reforzando la participación vecinal» y para juventud, con centros jóvenes en barrios como Cascajos y La Cava«. Y en el área del interior plantea incrementar »los efectivos de bomberos, convocar las plazas pendientes, porque están trabajando bajo mínimos«.

Sobre estas bases, Iván Reinares ha asegurado que el equipo de Gobierno ha presentado un presupuesto «que se desentiende de la gente, que agranda desigualdades y rebaja la ambición social de esta ciudad». Con estas cuentas, el PP «deja caer servicios y derechos básicos que han costado años construir en Logroño». Por eso, desde el Grupo Socialista se han planteado una serie de enmiendas para «corregir recortes y apostar por una ciudad que cuida, acompaña y da oportunidades».