El PSOE de Logroño propone un plan de mejora para las piscinas municipales El grupo municipal plantea abrir una oficina de atención y que se estudie la construcción de una nueva zona de baño en Las Norias

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 11:38

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha realizado una serie de propuestas para «mejorar» el servicio en las piscinas municipales. Los concejales listas Esther Espinosa e Iván Reinares han abogado por un plan que incluye la creación de una oficina de atención a los usuarios y han pedido al equipo de Gobierno que se estudie la posibilidad de construir otra piscina en Las Norias, una instalación que se encuentra «saturada».

Aunque sus planteamientos se han centrado especialmente en Las Norias, el plan incluye las instalaciones de El Cortijo y Varea». Espinosa ha considerado «necesario» dotar a estos espacios de un punto de atención presencial «para que los usuarios puedan presentar una queja, una sugerencia o una incidencia de forma inmediata». Ahora, si alguien quiere reclamar «tiene que irse del recinto, llamar por teléfono o acceder a la web municipal». En una nota de prensa, la edil ha asegurado que esta oficina «se ubicaría en Las Norias y tendría conexión con los responsables de las piscinas de Varea y El Cortijo».

«También es imprescindible que Logroño Deporte elabore un plan serio y ambicioso de mejora de las instalaciones de las tres piscinas municipales», ha añadido Iván Reinares. El socialista ha matizado que «no hablamos de simples retoques, sino de garantizar que estos espacios estén en perfecto estado, con equipamientos seguros, modernos y cómodos».

Debido a que, según los ediles de la oposición, Las Norias «está ya al límite de su capacidad», Reinara ha propuesto al equipo de Gobierno que «estudie la construcción de una nueva piscina en el complejo». Y todo esto «no es un capricho», ya que «ante un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, las piscinas municipales ya no son solo un lugar para pasar el rato, son también un servicio básico de salud pública y un refugio climático».