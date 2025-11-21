LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El PSOE de Logroño critica el nuevo adelanto del pago de varios impuestos en 2026

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:59

El PSOE de Logroño criticó ayer que «el equipo de Gobierno que dirige Conrado Escobar ha vuelto, mediante una resolución de Alcaldía, a cambiar el calendario del contribuyente para el año 2026 adelantando el periodo de pago de diferentes impuestos».

En concreto, señalan los socialistas que «los cambios para 2026 consisten en adelantar al 5 de febrero el periodo de cobro de la tasa de entrada de vehículos (vados) que estaba establecido para el 5 de marzo, lo mismo con la tasa de agua, alcantarillado y basura del segundo semestre que estaba establecido para el 7 de abril, pasando ahora al 5 de marzo». Asimismo, añaden que «ha modificado también el cobro del IBI para aquellas personas que lo tengan domiciliado, pasando del 5 de diciembre que está establecido este año al 5 de noviembre para el año 2026».

Al respecto, el equipo de Gobierno local, en una nota, respondió que «el Ayuntamiento ha aprobado el calendario tributario un mes y medio antes del inicio del año habilitando la información al ciudadano» y que «el pago de las tasas de vados y aguas se sitúa en los periodos habituales tras el cambio de este ejercicio por la puesta en marcha de la Oficina Virtual Tributaria». Sobre el segundo pago del IBI, indica que «se adelanta un mes por el adelanto del cierre contable en el Ayuntamiento».

