El PSOE denuncia «caos» en el Ayuntamiento de Logroño tras «32 cambios» en el gobierno de Escobar «El Consistorio no tiene una Dirección General de Urbanismo ni hay un responsable en esa Unidad por primera vez en la historia», critica el principal partido de la oposición

J. C. / L. R. Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:12

Tres organigramas distintos, nueve cambios en las áreas y hasta veinte en las competencias y funciones de los concejales... En total, «32 cambios en 30 meses». En palabras de Lusi Alono, «un verdadero descontrol pese a su mayoría absoluta». El PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha denunciado este lunes «el caos» que existe actualmente en el equipo de gobierno y «la falta de un proyecto claro y estable» de Conrado Escobar para la capital de La Rioja.

El principal grupo de la oposición municipal ha comparecido tras «los últimos cambios en el ejecutivo popular y la dimisión de una funcionaria que formaba parte de la estructura designada por el mismo». Una renuncia, ha precisado, que supone que «por primera vez en la historia de Logroño no haya un responsable en el área de Urbanismo», algo que se suma a que desde hace ya un año y medio «tampoco existe Dirección General de Urbanismo».

Alonso ha criticado que en «apenas dos años y medios de gobierno» ya ha habido «hasta 32 cambios«, y todo ello con »cero autocrítica«, ya que, «según el PP, todo es culpa de los demás».

En este sentido, el portavoz socialista ha lamentado la gestión que está realizando el PP de Logroño en lo que llevamos de legislatura, y que, a su juicio, se resume en «la pérdida de millones de euros de fondos europeos», en la «presentación de un presupuesto con más gastos que ingresos», en la creación de «un plan de recortes» o en el «caos que hay en diferentes áreas y que afecta directamente a la gestión, como se ha visto en las fiestas de San Mateo».

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista va a solicitar al alcalde que «dé explicaciones e información sobre esta situación y el futuro de la Unidad de Urbanismo en el próximo pleno», ha adelantado Alonso. Y es que, tal y como entienden, «ya es un hecho evidente el desgobierno, el caos y la falta de un proyecto claro y estable para Logroño por parte de Conrado Escobar y el PP».

El PP se revuelve: «Exigimos al PSOE que no proyecte sus problemas internos en la gestión de los demás» El PP en el Ayuntamiento de Logroño no ha tardado en revolverse ante las acusaciones del PSOE y ha lamentado que los socialistas «vuelvan a recurrir al ruido y a la exageración para intentar tapar sus propios problemas internos, que son más que evidentes». Así, según explican, «resulta paradójico escuchar hablar de caos o desgobierno a un partido cuyo portavoz, Luis Alonso, lleva meses completamente desaparecido, sin liderazgo alguno y sin el respaldo de un grupo municipal totalmente dividido». «Conviene recordar que el PSOE de Logroño vive una descomposición sin precedentes: un concejal, Hermoso de Mendoza, decidió abandonar su acta, dejando un hueco que no quiso asumir el siguiente nombre de la lista, y una tercera edil ha terminado desvinculándose del grupo socialista (…) Un retrato fiel de un partido roto, sin cohesión y sin liderazgo… y con la duda evidente de si su propio portavoz continuará o no al frente del grupo municipal«, han contraatacado los populares.