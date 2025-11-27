El PSOE critica que «no hay modelo de ciudad» con el Presupuesto 2026 Los socialistas tildan de «ramplón y sin ambición» el proyecto económico del equipo de gobierno de Escobar

El proyecto de presupuestos municipales para 2026, elaborado por el Gobierno del PP, «confirma una ausencia total de modelo de ciudad», según manifestó este jueves el portavoz del PSOE de Logroño, Luis Alonso. El proyecto del presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para 2026 asciende finalmente a los 197.250.000 euros, tras la incorporación de 270.000 euros procedentes de enmiendas de los grupos municipales.

Alonso aseguró que el proyecto de presupuestos municipales para el próximo ejercicio es «ramplón, irreal, no contiene un modelo de ciudad y repite inversiones ya presupuestadas y no ejecutadas por parte del PP». Estas cuentas, añadió, «las ha enmendado incluso el Grupo Popular con ocho enmiendas, lo que revela que son manifiestamente mejorables».

El Grupo Socialista ha presentado «60 enmiendas al presupuesto y tan solo se han aceptado dos» y están relacionadas con «el aumento en 100.000 euros en las subvenciones a asociaciones y entidades y, en segundo lugar, con el incremento en 50.000 euros en la partida destinada a cubrir los parques infantiles».

Alonso expuso también que el alcalde, Conrado Escobar, y su equipo de Gobierno «han diseñado un presupuesto simplemente para cubrir el expediente, y no para impulsar Logroño». Ello revela, según los socialistas, «una preocupante falta de ambición».

El portavoz socialista destacó que si Escobar logra el equilibrio presupuestario en el próximo ejercicio «se debe a las aportaciones del Estado –unos 66 millones de euros iniciales– y al 'basurazo'».