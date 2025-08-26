El PSOE critica el carril ciclopeatonal de La Guindalera: «Es estrecho y obliga a invadir la acera» El Grupo Municipal Socialista denuncia la modificación del proyecto original para ejecutar un carril «con varios aspectos deficientes»

Nuevo carril bici por el parque de La Guindalera junto a las traseras de las comunidades de vecinos de avenida de la Sierra.

La Rioja Martes, 26 de agosto 2025, 15:53

El PSOE de Logroño ha lamentado este martes la «deficiente conexión ciclista» del parque de La Guindalera. Según la formación, el recién inaugurado carril ciclopeatonal recién «presenta una anchura netamente inferior a los mínimos recomendados, está cerca de las fincas colindantes, lo que puede provocar situaciones de peligro; y presenta cambios de dirección sin radio de giro que obligan a invadir la acera».

El Grupo Municipal Socialista, según han apuntado en una nota, ya trasladó a la concejalía competente estos aspectos de forma reiterada, pero «observamos con tristeza cómo el Partido Popular hace caso omiso a la crítica constructiva». Los problemas de diseño del nuevo carril bici «se hubieran evitado realizando la rotonda holandesa propuesta en el cruce de Sequoias con avenida de la Sierra».

Carriles bici en las aceras y parques

El PP, han recordado, «descartó esta opción y redirigió las vías ciclistas por aceras y parques, espacios destinados para el uso peatonal». «Esta es la primera vía ciclista ejecutada desde el Gobierno de Escobar y en ella ya se pone de manifiesto el desinterés en ejecutar y mantener una infraestructura ciclista de calidad en Logroño».

Estos errores de concepto que se sustancian en este carril se suman a los que ya existen en el Plan Básico de Conexiones Ciclistas, presentado el pasado mes de junio. Por ello, el PSOE ha exigido a Escobar la revisión de este plan, que incluya mecanismos de participación ciudadana que engloben preferentemente a las agrupaciones de usuarios de bicicletas y VMPs (vehículos de movilidad personal), así como al vecindario afectado por las actuaciones.

A su juicio, también resulta necesario que el primer edil logroñés revise la estrategia global de movilidad ciclista, retome el concepto de la Red Básica de Vías Ciclistas, vertebre la estructura urbana de Logroño y priorice el uso de la calzada para su implantación, «algo vital y relevante para evitar que ciclistas y peatones se mezclen».