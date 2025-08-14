El PSOE considera «insuficiente» la ayuda municipal de 18.000 euros que se enviará a Gaza El partido critica que se abone en dos plazos (80 por ciento ahora y 20 % restante tras la justificación), una fórmula «inédita» en los últimos años para ayudas de emergencia

El grupo municipal socialista de Logroño recalcó este jueves que la ayuda de 17.918 euros consignada para atender la emergencia humanitaria en la Franja de Gaza y Cisjordania es «absolutamente insuficiente» ante la magnitud de la catástrofe que se vive en la zona.

En una nota, el PSOE criticó que se abone en dos plazos (80 por ciento ahora y 20 % restante tras la justificación), una fórmula «inédita» en los últimos años para ayudas de emergencia, que siempre se pagan de forma íntegra e inmediata.

Partir una ayuda de emergencia en dos plazos es desconocer lo que significa una emergencia, y la propia ayuda humanitaria, subrayó el PSOE para indicar a continuación que «el PP no entiende que la ayuda se necesita ahora y al completo» y, además, «destinar un importe tan reducido en proporción a la necesidad demuestra que el PP no está a la altura de las circunstancias».