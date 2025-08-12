El PSOE acusa al Ayuntamiento de Logroño de desatender la salud mental de los más vulnerables El grupo popular responde a la acusación con el anuncio de un contrato que «mejora las ayudas» actuales

Adriana Iruzubieta Logroño Martes, 12 de agosto 2025, 16:20 Comenta Compartir

El anterior gobierno del PSOE incorporó una línea específica a las Ayudas de Emergencia Social para salud mental para atender necesidades psicológicas y de la promoción de la autonomía personal. Este martes, los concejales socialistas Esther Espinosa e Iván Reinares, han denunciado que el gobierno popular, en vez de incrementar estas ayudas, ha disminuido el presupuesto y paralizado el posible contrato público. Con este comunicado quieren «exigir que se active de inmediato el sistema de contratación para la atención psicológica».

Reinares y Espinosa han defendido que «la salud mental no es un privilegio, es una necesidad básica y por quien debe estar garantizada es por las instituciones públicas». Por ello, han recordado que en 2023 presupuestaron 140.000 euros para personas y familias usuarias de Servicios Sociales que necesitaban terapias y un apoyo más personalizado. Además, Espinosa ha explicado que dejaron las bases para el contrato público «esperando que se consolidase y no dar solo ayudas puntuales, garantizando el derecho a la salud mental». Reinares dice que «el actual gobierno ha desaprovechado la oportunidad» de utilizar la propuesta que redactaron y quieren recordar el «abandono institucional de la salud mental de las personas con menos recursos» que está llevando a cabo el PP, a pesar de que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, anunció el impulso precisamente de estas medidas en el pasado debate de estado de la ciudad.

«En 2024, se redujo el presupuesto a la mitad y tuvieron que rectificar y subirlo a 105.000 euros pero este año han vuelto a bajar a 70.000 euros las ayudas dedicadas a tratamientos con la promesa del sistema de contratación pública del que aún no se sabe nada», según han asegurado. Según Reinares, «a estas alturas de año, no existe el contrato ni está en tramitación administrativa y solo se han gastado 17.094 euros», un 40% menos que en el año anterior.

La respuesta del Partido Popular

Unas horas después, el Gobierno local ha puesto en marcha el mencionado contrato, licitado en el mes de diciembre y que se adjudicará mañana en la Junta de Gobierno local. Además, han señalado que «durante la redacción del documento se ha mantenido la atención psicológica en todos los casos activos».

El nuevo acuerdo «permitirá una mejor gestión y seguimiento del programa y corregirá deficiencias detectadas en el anterior sistema basado en ayudas económicas», según ha informado el Ayuntamiento de Logroño.