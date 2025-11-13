La próxima semana vuelve Oficina Evolutiva, la cita tecnológica anual para las empresas de La Rioja

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El 17º Salón de Tecnología, Equipamiento y Gestión Empresarial podrá visitarse en el showroom de ESTILO, ubicado junto a la estación de tren de Logroño, del 18 al 20 de noviembre.

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, Oficina Evolutiva, el Salón de Tecnología, Equipamiento y Gestión Empresarial de La Rioja, organizado por Grupo Pancorbo, abrirá de nuevo sus puertas al público. A lo largo de sus dieciséis ediciones anteriores, se ha consolidado como la cita anual tecnológica para empresas y profesionales de La Rioja, mostrando las últimas tendencias en tecnología y equipamiento.

Un año más, el showroom de ESTILO [Mobiliario y Contract], situado en la esquina de las calles avenida de Colón 83 y Miguel Delibes (junto a la estación de tren) será el encargado de acoger la exposición de tecnología y equipamiento para espacios de trabajo y la celebración de diferentes charlas y talleres tecnológicos.

Contará con la participación de reconocidas firmas a nivel mundial como Sage, Dell Technologies, Canon o Sophos, e importantes firmas tecnológicas y consultoras, tanto riojanas como nacionales. Además, colaborarán diferentes organizaciones y asociaciones empresariales de La Rioja.

Exposición de tecnología y equipamiento

Oficina Evolutiva acogerá una exposición compuesta por una completa selección de tecnología y equipamiento para espacios de trabajo entre los que destacan equipos informáticos y de impresión, dispositivos móviles, software de gestión empresarial, sistemas de protección de redes y seguridad de la información, cajones automáticos de gestión de efectivo, así como propuestas en mobiliario para entornos de trabajo. El visitante encontrará todo tipo de soluciones y servicios pensados para la gestión diaria de su negocio, independientemente del tamaño, sector y características de cada empresa.

También incluirá un amplio programa de ponencias y talleres tecnológicos impartidos por expertos y con temáticas actuales y de interés para diferentes públicos, desde gran empresa a emprendedores, pymes, despachos y asesorías, arquitectos, interioristas, departamentos de IT, administración o marketing.

Las inscripciones a las charlas pueden realizarse a través de la web: www.oficinaevolutiva.com

Este año Oficina Evolutiva se clausurará con la conferencia «Retos para las empresas en 2026: ciberseguridad, incorporación de la Inteligencia Artificial, VERIFACTU y facturación electrónica», impartida el Director Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras de la CEOE, César Maurín, y moderada por Jose Pancorbo, Presidente de Conetic y D.G. de Grupo Pancorbo. Posteriormente tendrá lugar un vino español.

