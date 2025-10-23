LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

JUAN MARÍN

Profesores de FP piden igualdad salarial

La Rioja

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:29

La Plataforma de Profesores Discriminados de FP La Rioja 'Mismo trabajo, mismo sueldo' se concentró en la tarde de ayer frente al Palacete regional para reivindicar el reconocimiento de su labor profesional y la no discriminación salarial.

El colectivo ha venido explicando que han pasado 618 días desde que el consejero de Educación prometiera abrir una negociación para equiparar sus sueldos al del resto de docentes que realizan las mismas funciones. «618 días de silencio, de promesas incumplidas y de una profunda sensación de injusticia», denuncian ellos.

Son en total 83 profesores y profesoras de FP que no han podido pasar al grupo A1. «Somos DiscrimiA2», lamentan.

