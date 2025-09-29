«El problema de los jóvenes no son las pensiones, son los bajos salarios»

María Aguirre Logroño Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

La Plataforma logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas ha reivindicado en la mañana de este lunes, en relación con el enfrentamiento intergeneracional por las pensiones públicas, que estas «no suponen un problema y son viables y sostenibles cuando la economía siga creciendo, haya fuerza laboral y los sueldos aumenten».

Bajo el lema 'Pensionistas y jóvenes caminamos juntos', la plataforma ha explicado que el problema de los jóvenes no son las pensiones, sino los bajos salarios a los que se exponen. «Los pensionistas no somos parásitos ni nos comemos la pensión de nuestros nietos», ha resaltado Pedro Gómez, portavoz de la plataforma. Una idea que no sólo lleva a un «enfrentamiento intergeneracional», sino también a que «los jóvenes de 18 a 24 años, que suponen un 12 por ciento, y los de 24 a 30, que son un 16 por ciento, piensen que se gasta mucho y se invierte poco en ellos», ha explicado. Una reflexión que dice «no ajustarse a la realidad, porque aunque el gasto de las pensiones es de 200.000 mil millones de euros, Hacienda recupera 47 céntimos por cada euro que invierte».

El portavoz también ha mencionado la propuesta de VOX sobre «deportar hasta 8 millones de inmigrantes» y ha concretado que «acceden a unos puestos más baratos y no son un problema ni quitan trabajo a los jóvenes». Además de suponer, según datos del Banco de España, el 25% del PIB per cápita desde el año 2022. «Su expulsión sería letal para sectores como la construcción, agricultura o los cuidados a las personas», ha señalado.

Pablo Benito, secretario de la plataforma, ha reafirmado las palabras del portavoz y ha añadido que «nosotros como mayores hemos cumplido el contrato social con el Estado y hemos cotizado mientras éramos jóvenes y estábamos en activo, pagando las pensiones de nuestros mayores a cambio de generar el derecho de percibir una». Un pensamiento compartido por ambos que acaba en la misma conclusión: «El problema está en lo que ganan los jóvenes y en lo que el sistema económico les ha dejado como nicho de ingresos».

La situación en España

Ante esta problemática, el secretario de la plataforma ha ofrecido datos respecto a la situación salarial nacional y ha dicho que «el salario real medio español y el poder adquisitivo ha aumentado aproximadamente un 2,7% en los últimos 30 años». Un apunte que ha comprado con otros países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): «En Francia ha subido un 28, en Alemania un 24 en Portugal un 22, en Grecia un 22 y medio».

Sin embargo, en su intervención ha recalcado que el mayor contraste es con Irlanda, «un país con el que teníamos un poder adquisitivo y una renta salarial equiparable en el año 1994». Algo que nada tiene que ver con la situación de 2025, porque «los irlandeses ganan un 60% más de lo que se ganaba por aquel entonces frente al 2,7 de lo que ganamos nosotros». Esto se debe, ha dicho, a la apuesta de este país «por sectores de alta tecnología y productividad con mayor valor añadido que los que ha apostado España».

«También influye que la cesta de la compra haya subido un 63% en las últimas tres décadas, mientras que los sueldos apenas subieron del 1,4%», ha completado.

Este panorama nacional hace que, según datos de Eurofound, un estudio de la Agencia Europea, España se sitúe como el segundo país más desigual de la Unión Europea, en términos de renta, y también de los más desiguales en ingresos: «Estamos por detrás de Bulgaria, Letonia, Italia, Portugal, Grecia, que eran más desiguales», ha apostillado mientras añadía que «la desigualdad tiene características estructurales, y no a las pensiones, son los trabajos».

Pensiones y pensionistas

Se dividen en tres: máxima, media y mínima. La pensión máxima de 3263,55 euros al mes, con 14 pagas al año, «sólo la cobra el 1,6% de los jubilados españoles». La media, del sistema de la Seguridad Social, es 1261 euros por 14 pagas, y la de jubilación es de 1450 euros. En cuanto a la mínima contributiva son 874 y las no contributivas 568, «en las mismas pagas», ha aclarado.

«Casi el 60% de la población jubilada cobra una pensión por debajo del salario mínimo, y nosotros reivindicamos que la pensión mínima sea igual a salario mínimo y este sea igual al 60% del salario medio europeo». Porque, además, ha concluido que «más de la mitad de los jubilados está por debajo de los 1.000 euros. Hay que usar medidas comparables».