Preocupación por los incendios y el carril bici de La Guindalera: el Teléfono del Lector de hoy
La sección se centra este viernes en la asistencia sanitaria y en la suciedad en El Espolón, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores
La Rioja
Viernes, 22 de agosto 2025, 08:58
Sanidad «para quitarse el sombrero»
Se abre la sección con la llamada de una mujer que quiere agradecer el servicio proporcionado por el Cibir. Según explica, tiene claustrofobia, pero hace ... un par de días se vio obligada a hacerse una prueba médica. «Gracias a ellos lo pude hacer y me ayudaron un montón», explica para informar de que «el resultado ha sido satisfactorio». «Tenemos una sanidad para quitarse el sombrero», opina.
Un carril bici «sin pies ni cabeza»
El siguiente mensaje corresponde a una vecina de La Guindalera, en Logroño, para quien el carril bici que se ha «perpetrado» en el parque del mismo nombre «no tiene ni pies ni cabeza». «Cada vez que salimos de nuestra casa por la parte trasera tenemos que mirar por si vienen bicis y nos atropellan, ya que se ha construido casi pegado a la pared», comenta. Añade que tampoco favorece a los ciclistas, «porque la gente camina allí mismo y tienen que estar dando al timbre todo el día».
Riesgo de incendio en Arnedillo
Un comunicante telefonea por «enésima vez» desde Arnedillo para denunciar lo que considera como un «grave problema». Comenta que cerca del balneario hay una zona «llena de maleza, ramas y árboles secos» en la que es probable que se provoque algún incendio «ya sea ocasionado por un pirómano o por un rayo». «Es un peligro para el pueblo y para el medio ambiente», opina al tiempo que solicita «por favor» a la Consejería y al Ayuntamiento que tomen medidas para prevenir lo que dice que pueda llegar a ser «dramático».
Conciertos de horario desconocido
Recurre a la sección un lector para indicar que «no hay forma» de saber la hora de comienzo de los conciertos de la Semana de Música Antigua que se van a celebrar en el mes de septiembre en el Riojafórum. Explica que ha llamado al teléfono del recinto y no han sabido responderle, por lo cual reclama que hagan público cuanto antes el calendario y las horas de cada actuación». «Hay mucha gente que vivimos fuera y necesitamos saber la hora exacta para saber si podemos ir o no», incide.
Un «maravilloso» parque en Logroño
Una vecina de Logroño quiere facilitar al Ayuntamiento por lo «maravillosamente bien» que, a su parecer, ha quedado el parque de la Princesa Leonor. «Cada mañana salgo a pasear desde la estación de tren hasta el final de Duques de Nájera y es todo un placer poder disfrutar de las flores, los murales que pintaron las chicas tan majas en las vallas y los bancos para el descanso», relata en su llamada.
Suciedad en el paseo del Espolón
Cierra la sección la llamada de una mujer «asombrada» ante el «enfado» de un lector que ha llamado para decir que le molesta «ver a niños jugando en los jardines». «Yo lo único que veo cada vez que paso ya sea la hora que sea, son perros haciendo sus necesidades y a los dueños que no las recogen», explica. Termina diciendo que espera que se tomen medidas ante esto.
... y La Guindilla
Cajas y cartones apilados al lado de un contenedor lleno
El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la calle avenida de Navarra de Logroño. En esta zona, «justo enfrente de la nueva parada de autobús», se encontró este miércoles numerosos residuos (principalmente cajas y cartones) depositados fuera del contenedor de papel, que se encontraba a rebosar. Ante esta situación, solicita una solución al respecto.
