LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro

Preocupación por los incendios y el carril bici de La Guindalera: el Teléfono del Lector de hoy

La sección se centra este viernes en la asistencia sanitaria y en la suciedad en El Espolón, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:58

  1. Imagen principal - Sanidad «para quitarse el sombrero»

    Sanidad «para quitarse el sombrero»

Se abre la sección con la llamada de una mujer que quiere agradecer el servicio proporcionado por el Cibir. Según explica, tiene claustrofobia, pero hace ... un par de días se vio obligada a hacerse una prueba médica. «Gracias a ellos lo pude hacer y me ayudaron un montón», explica para informar de que «el resultado ha sido satisfactorio». «Tenemos una sanidad para quitarse el sombrero», opina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  2. 2 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  5. 5 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  6. 6

    Una app que no sabes usar
  7. 7 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  8. 8 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10

    Los estudiantes riojanos que dejan sus estudios tras la ESO suben al 17%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Preocupación por los incendios y el carril bici de La Guindalera: el Teléfono del Lector de hoy

Preocupación por los incendios y el carril bici de La Guindalera: el Teléfono del Lector de hoy