El precio del alquiler de una habitación en Logroño se incrementa un 12% en un año El coste medio se sitúa en 335 euros, según el portal Idealista, 70 menos que la media nacional

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025, 11:29 Comenta Compartir

Alquilar una habitación en Logroño tiene un precio medio de 335 euros, un 12 por ciento más que lo que costaba hace un año y 70 euros menos que la media nacional. Así lo reflejan los datos del estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista, que arroja un aumento general del 20% en la oferta y la estabilización de los precios en el tercer trimestre de 2025.

En concreto, el precio de las habitaciones se incrementa ligeramente, un 1% interanual, hasta situar el precio medio en España en 405 euros mensuales. Los precios han permanecido prácticamente planos en la mayoría de capitales, aunque sí han experimentado descensos en ciudades como Alicante (-5%) y Pamplona (-5%), y caídas más pronunciadas como las de Valencia (-8%) y Badajoz (-23%). Por el contrario, las mayores subidas respecto al año pasado se han localizado en Segovia (26%), Zamora (24%), Ciudad Real (17%), Palencia (16%), A Coruña y Logroño (12% ambas), Burgos (11%), Huelva y Valladolid (10% en ambos casos).

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. En el extremo opuesto, Cáceres tiene la oferta más económica (225 euros). Logroño está en la zona intermedia, con un precio de 335 euros similar a Guadalajara (350) o Toledo (325), por ejemplo.

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 2% en el último año. En este aspecto, la variación en la capital de La Rioja es muy superior y llega hasta el 29%. El mayor incremento lo registra Castellón (115%) y la caída más pronunciada en Barcelona (21%).

Temas

Logroño

Alquiler