El polígono de Cascajos

Cascajos es uno de los barrios que más cambió con la expansión inmobiliaria de comienzos de siglo. La fotografía de 2003 es de la calle Poeta Prudencia, con fábricas y almacenes donde hoy se ubican algunas urbanizaciones de alto poder adquisitivo, y un tiro de cámara que permite apreciar claramente el edificio de la esquina de Estambrera con Juan Boscán, con el solar de la derribada Bodegas y Bebidas, donde hoy se abre el parque de la calle principal. De polígono, Cascajos dio el salto a barrio residencial humilde y después, a uno de los más cotizados de la ciudad, especialmente algunas de sus promociones.

