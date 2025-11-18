El polígono de Cascajos
La Rioja
Martes, 18 de noviembre 2025, 07:13
Cascajos es uno de los barrios que más cambió con la expansión inmobiliaria de comienzos de siglo. La fotografía de 2003 es de la calle Poeta Prudencia, con fábricas y almacenes donde hoy se ubican algunas urbanizaciones de alto poder adquisitivo, y un tiro de cámara que permite apreciar claramente el edificio de la esquina de Estambrera con Juan Boscán, con el solar de la derribada Bodegas y Bebidas, donde hoy se abre el parque de la calle principal. De polígono, Cascajos dio el salto a barrio residencial humilde y después, a uno de los más cotizados de la ciudad, especialmente algunas de sus promociones.