88 por orinar en la calle, 14 a bares, 4 por ruido en pisos... las denuncias del fin de semana en Logroño A ello hay que añadir 21 denuncias más en materia de seguridad vial (18 derivadas de controles de alcoholemia y 3 por conducir bajo los efectos de las drogas)

La Rioja Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:37 | Actualizado 15:23h. Comenta Compartir

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 128 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

El mayor número de las denuncias, 88, fueron por orinar en la vía pública. El resto corresponden a realizar actos incívicos que producen suciedad (12), consumir alcohol en la calle (8), generar ruido en domicilios (4), en la vía pública (1) y causar daños en el espacio público (1).

También se formularon 14 denuncias a establecimientos hosteleros por ejercer la actividad con las puertas abiertas o permitir a sus clientes sacar bebidas al exterior.

Además de estas 128 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 19 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (tenencia y consumo de estupefacientes y falta de respeto a la autoridad, principalmente).

Y a ello hay que añadir 21 denuncias más en materia de seguridad vial (18 derivadas de controles de alcoholemia y 3 por conducir bajo los efectos de las drogas).