Policía Local durante un patrullaje por la ciudad de Logroño. Sonia Tercero

La Policía de Logroño interpuso el este fin de semana 60 denuncias

Los agentes sancionaron a más de treinta personas por orinar en la vía pública

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:51

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 60 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, según informa el Ayuntamiento capitalino.

El principal motivo de las denuncias fue orinar en la vía pública (36), seguida del consumo de alcohol en la calle (8), vociferar y generar molestias en la vía pública (8), ruidos en domicilios (4) y la realización de actos que producen suciedad (2).

También se formularon 2 denuncias a establecimientos hosteleros por realizar actividad en la vía pública sin la preceptiva licencia y por contravenir el derecho de admisión.

Además de estas 60 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 9 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes, por negativa a identificarse y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad).

Y a ello hay que añadir 8 denuncias más en materia de seguridad vial (una por la negativa a someterse a las pruebas y 7 derivadas de controles de alcoholemia).

