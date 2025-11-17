LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 91 denuncias

Los agentes sancionaron a veinte personas por consumir alcohol en la calle

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:00

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 91 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, más de la mitad (46) por orinar en la calle

El resto de las sanciones fueron por consumir alcohol en la calle (20), vociferar y generar molestias en la vía pública (9), por ruidos en domicilios (7), por la realización de pintadas vandálicas (1) y por actividad en la vía pública sin la preceptiva licencia (1).

En cuanto a denuncias en los locales, también se formularon tres denuncias a establecimientos hosteleros por permitir sacar bebidas al exterior, una por ejercer la actividad con las puertas abiertas, una por exceso de ruidos, una por ejercer la actividad de hostelería fuera del horario permitido y una por mantener la terraza fuera del horario permitido.

Además de estas 91 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras nueve por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en concreto por tenencia y consumo de estupefacientes, por negarse a identificarse y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad.

Además, hay que añadir doce denuncias más en materia de seguridad vial (ocho por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, tres derivadas de controles de alcoholemia y una por conducción temeraria).

