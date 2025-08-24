La Policía Local denuncia a 17 personas por consumo de alcohol en la calle en Logroño En las actuaciones del fin de semana, los agentes impusieron catorce multas por orinar en la vía pública

La Policía Local de Logroño realizó entre el pasado viernes día 22 y la mañana de este domingo cuarenta denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, así como otras infracciones o delitos.

Las actuaciones se llevaron a cabo en el marco de un amplio dispositivo de seguridad ciudadana, seguridad vial y control del ocio nocturno, con el objetivo de garantizar la convivencia vecinal y reforzar la vigilancia sobre los vehículos de movilidad personal.

Así, según ha explicado el Ayuntamiento logroñés en una nota de prensa, destacan las denuncias por consumo de alcohol en la vía pública (17), orinar en la calle (14), ocasionar molestias en la vía pública (3), ruidos en el domicilio (2), otros actos que generan molestias o suciedad (2) o terrazas que excedían el espacio autorizado (2). El resto de actas en materia de seguridad ciudadana corresponden a la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes (4), resistencia a la autoridad (3), negativa a identificarse (2) o exhibir arma blanca (1).

Además, los policías realizaron dos intervenciones durante el fin de semana por discusiones o peleas en espacios públicos.

Respecto a la seguridad vial del operativo, llevaron a cabo controles de alcoholemia y drogas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el resultado de quince denuncias. También se interpusieron veinte multas por circular de forma incorrecta con patinetes eléctricos.

El operativo policial incluyó actuaciones específicas de prevención en el Casco Antiguo, tales como control del cumplimiento de la prohibición de consumir bebidas a partir de las 00.00 horas, así como del ejercicio de la actividad con puertas abiertas en los locales de hostelería.

También se ha llevado a cabo un control del botellón en las zonas de mayor concurrencia juvenil del entorno del Casco Antiguo, con presencia de patrullas tanto a pie como en vehículo para evitar el consumo de alcohol en la vía pública.

Dentro de la colaboración con la Policía Nacional, hubo controles conjuntos de alcoholemia y seguridad ciudadana en el centro de la ciudad, así como la coordinación operativa de las patrullas.