La Policía Local identifica a los tres presuntos autores de una ola de más de 200 pintadas en Logroño El Ayuntamiento incoará expediente administrativo para sancionar a los responsables y valorará la cuantía de los daños; también dará traslado de la investigación a Fiscalía por si los hechos pudieran constituir infracciones de tipo penal

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:50 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

La Policía Local ha identificado a tres personas como presuntos responsables de la ola de pintadas que se ha detectado en Logroño desde el pasado mes de marzo. Según ha explicado la portavoz municipal, Celia Sanz, desde entonces se ha procedido, por parte de los agentes, a realizar una exhaustiva investigación que ha dado frutos con el cierre de un extenso informe pericial que atribuye las más de doscientas pintadas aparecidas en numerosas fachadas y puntos de la ciudad a tres personas, alguna de ellas menor de edad, sin más precisión a este respecto.

Una vez identificados los presuntos autores de los actos vandálicos, el Ayuntamiento de Logroño incoará los correspondientes expedientes administrativos para imponer las sanciones indicadas en estos casos a los presuntos responsables de los hechos.

Asimismo, se está valorando la cuantía de los daños materiales que dichos grafitis han ocasionado para la posterior reclamación patrimonial indemnizatoria, un aspecto el de la valoración que dependerá de si las pintadas pueden eliminarse o no.

Por último, según Sanz, se ha dado traslado a la Fiscalía por si los hechos citados pudieran ser constitutivos de delito contra el patrimonio o de daños contra la propiedad privada dada la recurrencia en los hechos.