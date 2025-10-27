Podemos-IU pide gravar las viviendas vacías y las turísticas y bonificar a los hogares vulnerables

Podemos-IU ha reclamado este lunes que las ordenanzas fiscales graven con un recargo del IBI a aquellos grandes tenedores que mantengan las viviendas vacías ... en Logroño. La concejala Amaia Castro ha explicado las alegaciones de su grupo a las ordenanzas fiscales y ha señalado que es necesario «movilizar las 17.000 viviendas vacías que existen en la ciudad», para lo cual ha planteado que se realice un recargo en el IBI de hasta el 150% a las viviendas vacías de los grandes tenedores que posean diez o más inmuebles.

Además, Castro ha propuesto que la aplicación del IBI se haga de una forma progresiva. «Ahora todas las viviendas pagan el 0,57% independientemente de su valor catastral», ha apuntado para señalar que su propuesta pretende que las viviendas con valor catastral de entre 100.000 y 300.000 euros paguen el 0,60% y que las que tengan un valor catastral superior a 300.000 euros paguen el 0,65%: «No puede pagar lo mismo una familia trabajadora que una empresa que posee medio barrio», ha asegurado.

De igual manera, la concejala ha considerado que debe ajustarse al alza la tasa de basuras en las viviendas turísticas y que debe elaborarse un plan municipal de inspección que aborde la problemática de los pisos turísticos ilegales en Logroño.

Por último, Castro ha planteado la necesidad de crear un plan especial de pagos sin intereses para familias vulneralbes, que se realicen bonificaciones en el ICIO a quien rehabilite edificios en pos de la eficiencia ecosostenible o la bonificación de la tasa de basuras a hogares vulnerables con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social.