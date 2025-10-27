LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Logroño

Podemos-IU pide gravar las viviendas vacías y las turísticas y bonificar a los hogares vulnerables

La edil Amaia Castro pide actuar ya para aflorar las 17.000 viviendas que se calculan que están vacías en Logroño

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:40

Podemos-IU ha reclamado este lunes que las ordenanzas fiscales graven con un recargo del IBI a aquellos grandes tenedores que mantengan las viviendas vacías ... en Logroño. La concejala Amaia Castro ha explicado las alegaciones de su grupo a las ordenanzas fiscales y ha señalado que es necesario «movilizar las 17.000 viviendas vacías que existen en la ciudad», para lo cual ha planteado que se realice un recargo en el IBI de hasta el 150% a las viviendas vacías de los grandes tenedores que posean diez o más inmuebles.

