LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los carteles viralizados con la leyenda de 'Bésame hasta que el centro de Logroño no sean pisos turísticos' que estos días han aparecido por las calles más afectadas. Sonia Tercero

Los pisos turísticos autorizados en Logroño son ya 860 tras el aumento del 22% del último año

Los apartamentos y las viviendas oficiales no paran de crecer con nuevos proyectos en edificios y bajos enteros en trámites

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:32

Uno más, y otro, y otro... Los pisos turísticos, de momento, suman y siguen en la capital de La Rioja en medio de una campaña ... vecinal alertando de lo que consideran un problema –ese 'Bésame hasta que el centro de Logroño no sean pisos turísticos' que se ha hecho viral– y en una semana en la que el BOR da cuenta de varias solicitudes de licencia para futuros proyectos de apartamentos para el mismo uso en edificios o bajos completos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  5. 5

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  6. 6

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  7. 7

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  8. 8 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  9. 9

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los pisos turísticos autorizados en Logroño son ya 860 tras el aumento del 22% del último año

Los pisos turísticos autorizados en Logroño son ya 860 tras el aumento del 22% del último año