En la Pila se desarmó el Belén Justo, arriba a la izquierda, posa con familia y amigos junto al belén. Destruyen el nacimiento que Justo y David, dos logroñeses de 79 y 92 años, colocan desde hace años en la cima del monte de Logroño DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 30 diciembre 2018, 20:04

Desde hace cinco años Justo Merino instala un Belén en lo alto del monte la Pila, en la frontera entre Logroño y Lardero. Antes colocada allí una figura del niño Jesús en Navidad, pero desde hace un tiempo acude cada Navidad con su amigo David a preparar ese nacimiento, en el que este año también les ha ayudado Manolo. Justo tiene 79 años y David, 92. Preparan el Belén con mimo e ilusión, incluyendo hierba artificial y un cartel de «Feliz Navidad», en el emblemático monte del parque de La Grajera, junto a la autopista, por donde pasan diariamente paseando. Pero el pasado 28 de diciembre, como si fuera una broma pesada de los Santos Inocentes, se lo encontraron completamente destrozado. El ensañamiento parece descartar que haya sido un animal, inconscientemente, más bien parece un sacrilegio hecho a conciencia.

«Llevo cinco años montando el Belén en una cuevita y no molesta a nadie, es más, la gente pasa a menudo por ahí y se saca fotos y vídeos con él», explica Justo Merino, quien precisamente estuvo el pasado jueves allí junto a un grupo de más de treinta personas visitando el portal. La intención, cuando lo colocaron el pasado 6 de diciembre, bautizándolo como 'El Belén del Caminante', es que el nacimiento permaneciera en la Pila hasta el 10 de enero, alegrando la vista de quienes por allí pasaran, pero lo han tenido que retirar al ser destruido por algún vándalo. «Algún desalmado lo ha roto todo, lo han machacado. Al niño Jesús le han cortado la cabeza y se han llevado el cuerpo», describe indignado Justo, y es que considera que «si no eres creyente y no quieres orar, no ores, pero respétalo».

El Belen antes de ser destruido...

...y destrozado, pocos días después. / Corre que te pillo

Justo ha retirado el Belén destruido, que guarda en su casa aunque está 'para tirar'. Pero este acto vandálico no le quita la ilusión y menos la fe. El año que viene piensa poner otro Belén aún mejor, y es que en su día también le rompieron la figura de porcelana del niño Jesús que colocaba en la Pila. «El año que viene pondré uno mejor y con un letrero que tengo pensado para que lo respeten: 'Aquí se representa a Belén. El que hasta aquí llegue puede orar y el agnóstico, que no lo haga pero que lo respete'».

«Subir allí es la gloria»

Y es que este logroñés pasea por allí a diario. «Yo subo todos los días a la Pila, subir allí es una gloria», opina Justo. No es el único, muchos ciudadanos caminan a diario por allí, pasean a sus perros y los corredores entrenan en sus cuestas. De hecho, no muy lejos de allí, en el vecino pico de la Coronilla, la asociación 'Corre que te pillo' instala anualmente otro Belén y ellos mismos denunciaron lo sucedido en las redes sociales: «Ayer pensábamos que era una broma (o eso queríamos pensar) pero solo podemos sentir repulsa por este acto de vandalismo. No sabemos quién coloca este Belén en el monte de Pila pero lo sentimos muchísimo, como 'colocadores' de otro Belén». Además del Belén, 'Corre que te Pillo' han instalado un buzón de mensajes junto al vértice geodésico que hay en la cima.