El PR+ pide mejoras en el Presupuesto para avanzar en el soterramiento y cohesionar los barrios

El PR+ ha presentado 49 enmiendas al anteproyecto del Presupuesto de Logroño para «corregir y mejorar» un documento que debe, a juicio del concejal de la formación regionalista, Rubén Antoñanzas, «reivindicar el soterramiento del ferrocarril en toda la ciudad, mejorar la infrafinanciación de Logroño y reforzar las políticas sociales y juveniles».

El edil regionalista ha apuntado que sus propuestas incrementan en más de «cinco millones de euros los ingresos, corrigen los gastos exagerados en festejos y protocolo, y aumentan la inversión de los barrios». «Apostamos por los barrios de Logroño y, sobre todo, por una ciudad más cohesionada y mejor financiada», ha reclamado Antoñanzas, que ha sugerido al gobierno municipal que sea «más exigente con la financiación de otras administraciones». De ahí que el planteamiento del concejal del PR+ se dirija a que «el Gobierno de España cumpla con la compensación por el efecto frontera» y aporte dos millones de euros a la ciudad en este concepto, además de ceder gratuitamente los edificios de Comandandancia. «Nos sorprende la aportación de mínimos que recoge el presupuesto municipal procedente del Gobierno de España y consideramos que no es una planificación realista ni rigurosa», ha criticado Antoñanzas.

En los mismos términos se ha pronunciado sobre la infrafinanciación que recibe Logroño por parte de la Comunidad de La Rioja. «Hay que aumentar los fondos del convenio de Capitalidad y también el de Servicios Sociales», ha considerado el concejal, que ha apostado por destinar 1,5 millones de euros para la electrificación del polígono de Las Cañas y otros 900.000 euros para el proyecto de Gemelos digitales. Comparado con el del año pasado, ha dicho Antoñanzas, «el Gobierno de La Rioja ha reducido un 2,2% las transferencias corrientes y las inversiones del Gobierno de La Rioja en la ciudad de Logroño caen un 90%».

Antoñanzas también ha reseñado la relevancia de los barrios incidiendo en que «Logroño se construye desde sus barrios» y ha reclamado avanzar en las fases dos y fases tres del soterramiento. Ha concretado que es realista valorar la cubrición de Tirso de Molina hasta el barrio de Los Lirios, con una valoración cercana a unos «asumibles» 350.000 euros. También ha sugerido que se inicie la pasarela de Los Lirios y que se avance en la urbanización del entorno de Lobete.

Igualmente ha mencionado mejoras en calles, parques y dotaciones deportivas y juveniles de la ciudad, como la creación de aceras en avenida de Burgos, la mejora de las de Siete Infantes, la reforma de la plaza Maestro Lope, la renovación de maquinaria deportiva, la creación de nuevos espacios jóvenes en El Campillo o El Cortijo o inversiones en La Estrella.