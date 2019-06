Peregrinos por la inclusión ARFES recorre un año más su 'Camino de Santiago- Camino de Rehabilitación' para luchar contra el estigma que afecta a las enfermedades mentales ANA TERREROS Logroño Miércoles, 19 junio 2019, 13:37

«¿A quién no le gusta soñar sin que caiga la noche? ¿A quién no le agrada echar la vista atrás y observar que hay alguien que te sigue? ¿A quién no le gusta hablar y sentir que te escuchan? ¿Es que no tenemos la misma naturaleza?». Así arrancaba Nicolás, miembro de la Asociación Salud Mental La Rioja (ARFES), la lectura del Manifiesto por los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental, este miércoles en el edificio de la Gota de Leche.

El acto ha sido parte de la actividad 'Camino de Santiago-Camino de Rehabilitación', que ARFES organiza desde 2003. La presidenta de la asociación, Carmen García Bartolomé, ha explicado que el objetivo de esta actividad inclusiva es «romper el cerco del estigma y mostrar a la sociedad los rostros de las personas con problemas de salud mental y sus valores positivos». Durante tres días más de 150 personas, tanto afectadas con esta patología como familiares o voluntarios, peregrinan por la inclusión.

Nicolás y su compañera en ARFES Gloria han leído el manifiesto con las peticiones de todos los afectados. «No tomemos la parte por el todo. Un problema de salud mental no nos define como persona, es solo una circunstancia más en nuestra vida», reclamaban. «Las personas afectadas, igual que cualquier ciudadano, tenemos habilidades, capacidades y destrezas, pero muchas veces nos falta la oportunidad para poder demostrarlas».

Al finalizar la lectura del manifiesto se ha sellado la credencial de la 'antorcha de superación' que portan los peregrinos de ARFES. Un representante de la Asociación de Amigos del Camino, Juan Cruz; el Concejal de Servicios Sociales, Iván Reinares; la Directora General de Servicios Sociales, Celia Sanz y la Consejera de Salud, María Martín, han sido los encargados de realizar este acto simbólico que «representa un compromiso de trabajo conjunto».

El Camino, que cumple este año su decimoséptima edición, comenzó el martes con la etapa que va de Viana a Logroño, ha continuado este miércoles desde la capital hasta Navarrete y finalizará el jueves con una etapa castellano-leonesa, entre Ciloria de Rioja y Belorado.