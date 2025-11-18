El PR+ critica que los gastos de dietas y viajes del Ayuntamiento «llevan más de dos años sin actualizarse» Rubén Antoñanzas denuncia la «falta de transparencia»: «El alcalde ha ido incrementando los gastos sin ningún tipo de justificación, pero la única información disponible es la de la anterior legislatura»

La Rioja Martes, 18 de noviembre 2025, 12:30

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado este martes que el equipo de Gobierno municipal lleva «más de dos años sin actualizar la relación de gastos de Alcaldía de protocolo, comunicación y viajes y dietas en la web municipal». Ante esta situación, ha exigido la «publicación inmediata de todos los datos correspondientes al presente mandato».

«Hoy por hoy no sabemos ni dónde viaja el alcalde, ni cuánto nos cuesta a los logroñeses, ni tampoco para qué realiza esos viajes», ha apostillado el edil riojanista, quien ha afeado a Conrado Escobar «una falta total de transparencia».

Antoñanzas ha reclamado al equipo de Gobierno «que cumpla la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización de Datos y Buen Gobierno», al tiempo que le ha urgido a que «explique a la ciudadanía por qué no ha actualizado de manera periódica estos datos, tal y como exige la normativa».

«La única información que está disponible en la web municipal es la relativa a la anterior legislatura. La última actualización corresponde al último trimestre de 2022 o al primero de 2023, según el tipo de gasto. Tenemos que recordar que es al actual Ejecutivo a quien le corresponde ordenar la publicación de todos los datos que faltan», ha afirmado Antoñanzas.

El portavoz regionalista ha incidido en que esta situación se produce en un contexto en el que «si hubiera un gasto normalizado, quizá no soprendería tanto, pero es que el alcalde, año tras año, ha ido incrementando los gastos sin ningún tipo de justificación».

«Hasta ahora -ha añadido- solo hemos tenido acceso a las facturas cuando han llegado a Intervención sin seguir el procedimiento y se ha negado a pagarlas, siendo necesaria su regularización internamente o a través del Consejo Consultivo». Como ejemplo ha citado un desayuno de una Junta de Gobierno en Varea, cuyo importe ascendió a 180 euros.