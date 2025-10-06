«El parque de La Ribera quedó impoluto gracias a la limpieza contratada por los estudiantes» La denominada comisión de fiestas universitarias se felicita por «evitar el jueves de novatadas ilegal que se hacía hasta la fecha» y se desvincula de los actos de días previos denunciados por el Consejo

Javier Campos Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 13:10 Comenta Compartir

«Hoy nos ponemos la medalla tod@s». Más allá de lo desafortunado del término utilizado y ajenos al cruce de declaraciones/acusaciones entre PP y PSOE, la comisión de fiestas universitarias ('eventos.unilogrono' en Instagram), organizadora del evento del pasado jueves en el parque de La Ribera, ha salido al paso de la polémica desmarcándose, además, de los actos incívicos de los días previos.

«Por primera vez, la comisión de fiestas universitarias, junto a los veteranos, han conseguido crear una nueva iniciativa legal para evitar el jueves de novatadas ilegal que se hacía hasta la fecha», reza un comunicado del grupo estudiantil de la UR al que el Ayuntamiento autorizó vía resolución de la Concejalía de Urbanismo el uso del espacio de las pérgolas del bar-quiosco municipal del citado parte.

Una autorización municipal, literalmente, «para el uso de dominio público para evento universitario para potenciar la socialización y el ambiente universitario», si bien bajo la denominación de 'Novatadas', término que ha levantado no poca polvareda y un nuevo frente abierto entre gobierno local y oposición.

Ampliar El espacio, en perfecto estado de revista. La Rioja

Desde 'eventos.unilogrono', al respecto, destacan que el evento del jueves, celebrado con horario (de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas) y una serie de condicionantes, amén de abonar la correspondiente tasa por la ocupación del dominio público (96,64 euros) y depositar una fianza de hasta 500 euros «para responder a posibles afecciones», «concluyó en un día sin incidencias, donde destacó el buen rollo y la socialización, siempre respetando el medioambiente».

«Incidir en que el espacio del evento quedó impoluto gracias a los servicios de limpieza contratados por los estudiantes», han querido dejar claro, añadiendo que «hemos conseguido lograr un espacio de socialización (torneo de mus, paellada, charanga, DJs, etc.), y seguro y respetado (seguridad dentro del evento, empresa de limpieza, Policía Local en los alrededores)».

De la misma manera, y sobre la convocatoria para limpiar promovida por el Consejo de Estudiantes de la UR, que ese mismo día denunciaba actos incívicos en «el espacio comprendido entre la residencia Micampus Logroño y el Riojafórum» (con las consiguientes denuncias vecinales), la comisión ha reiterado que no tienen nada que ver con tales incidentes. «A falta de una aclaración o información más precisa del Consejo, trasladaros que la quedada para limpiar del viernes se llevó a cabo por las actuaciones realizadas en los días previos, al margen de nuestra comisión y de nuestro evento del jueves». «No tenemos ninguna relación con el resto de días», concluyen.