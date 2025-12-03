LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja

Escuelas Pías ·

El histórico padre Jorcano, a sus 96 años y tras superar recientes problemas de salud, se retira a Zaragoza después de toda una vida como sacerdote y profesor en Logroño

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:06

Hablar de Escolapios en Logroño es hacerlo de Luis Eladio Jorcano Íñiguez, pues el padre Jorcano, como le conocen todos, está tan ligado al centro ... educativo capitalino que es prácticamente imposible desligar al uno del otro. «Soy de este colegio desde que nací», resume el profesor y religioso en la hora de su adiós, la que le ha llegado tras un ingreso hospitalario de 18 días que ha hecho aconsejable su marcha a una residencia que tiene la orden en Zaragoza.

