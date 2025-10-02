LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros

José Antonio Aguilera Calvo es quien ha traído, en el quiosco de la plaza Fuente Murrieta 1, la suerte a la capital riojana

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:11

Comenta

En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Logroño un premio de 315.000 euros este miércoles. La suerte le ha tocado a nueve afortunados con una cantidad de 35.000 € cada uno.

El vendedor de la ONCE, José Antonio Aguilera Calvo es quien ha traído, en el quiosco de la plaza Fuente Murrieta 1, la suerte a la capital riojana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  5. 5

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  8. 8

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 La Guardia Civil esclarece nueve robos en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros

La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros