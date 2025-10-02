La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros José Antonio Aguilera Calvo es quien ha traído, en el quiosco de la plaza Fuente Murrieta 1, la suerte a la capital riojana

En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Logroño un premio de 315.000 euros este miércoles. La suerte le ha tocado a nueve afortunados con una cantidad de 35.000 € cada uno.

El vendedor de la ONCE, José Antonio Aguilera Calvo es quien ha traído, en el quiosco de la plaza Fuente Murrieta 1, la suerte a la capital riojana.

