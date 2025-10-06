LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de acondicionamiento de un nuevo paso de cebra en Duques de Nájera. J. C.

El nuevo paso de peatones en Jesuitas, provisional, será elevado en primavera junto a otros tres de nueva creación

Al de Duques de Nájera, entre los edificios del colegio, se sumarán el de avenida de la Paz, a la altura de la Esdir, el del paseo del Prior, junto al centro de mayores, y el de Prado Viejo, junto a la parada de autobuses

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:17

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño retomará este 2025 la política de pasos elevados impulsada durante el pasado mandato, empezando esta misma semana con los trabajos para ... la adecuación del primero en Duques de Nájera, en el entorno del colegio Sagrado Corazón (Jesuitas), «que permitirá un acceso a pie más fiable entre sus dos instalaciones» (las mismas que quedaron divididas en los años 70 por la entonces ronda) dando respuesta a la reiterada demanda de la comunidad educativa del centro (y mejorando, además, la seguridad en el acceso al polideportivo).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico
  3. 3 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  4. 4

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  9. 9 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan
  10. 10 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El nuevo paso de peatones en Jesuitas, provisional, será elevado en primavera junto a otros tres de nueva creación

El nuevo paso de peatones en Jesuitas, provisional, será elevado en primavera junto a otros tres de nueva creación