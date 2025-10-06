El nuevo paso de peatones en Jesuitas, provisional, será elevado en primavera junto a otros tres de nueva creación

El Ayuntamiento de Logroño retomará este 2025 la política de pasos elevados impulsada durante el pasado mandato, empezando esta misma semana con los trabajos para ... la adecuación del primero en Duques de Nájera, en el entorno del colegio Sagrado Corazón (Jesuitas), «que permitirá un acceso a pie más fiable entre sus dos instalaciones» (las mismas que quedaron divididas en los años 70 por la entonces ronda) dando respuesta a la reiterada demanda de la comunidad educativa del centro (y mejorando, además, la seguridad en el acceso al polideportivo).

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, quien durante el inicio de obras (que se prolongarán la presente semana), y acompañado por representantes tanto de la dirección de Jesuitas como del AMPA, ha precisado que, de momento, el paso se ejecutará de manera provisional (a base de pintura sobre el actual asfalto por personal del propio Parque de Servicios), a la espera de su elevación ya en primavera en un lote compuesto por tres pasos más de nueva creación.

Así, al de Duques de Nájera, entre los edificios del centro concertado (Infantil y Primaria, al norte; y Secundaria, Bachillerato y FP, al sur), se sumarán uno en de avenida de la Paz, a la altura de la Esdir; otro en el paseo del Prior, junto al centro de mayores; y uno más en Prado Viejo, junto a la parada de autobuses (entre Parque Rioja y el área comercial situado al oeste).

«Dicho paso será inicialmente sólo pintado, con señalización horizontal y vertical, para que pueda estar operativo desde los compases iniciales del curso, si bien con posterioridad se convertirá en un paso elevado», ha adelantado Andrés, quien ha enmarcado el mismo «en las actuaciones de mejora de la seguridad vial y de potenciación de los espacios ganados para el peatón que estamos llevando a cabo en muchas zonas de la ciudad».

Además, de manera específica en este caso, «respondemos también a una demanda de la comunidad educativa del centro, con unas 2.000 familias, que se venía reiterando desde hace años», ha concluido, siendo avalado tanto por la dirección del centro como por los padres y madres de alumnos y alumnas.

Recordar que el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, durante sus meses al frente del principal partido de la oposición al comienzo del mandato, solicitó ya en enero de 2024 a Conrado Escobar la construcción de más pasos de peatones elevados en la capital de La Rioja. Dicho de otro modo, el exalcalde pedía al alcalde que continuase con la política desarrollada entre 2019 y 2023 para «aumentar la seguridad vial y mejorar la accesibilidad».