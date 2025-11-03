LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nueva prisión en Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:36

Comenta

El periódico LA RIOJA del 3 de noviembre de 1985 anunciaba en portada la que inminente inauguración de la nueva cárcel de Logroño. Lo curioso es que la prisión llevaba en funcionamiento ya cerca de un año. Con capacidad para 250 reclusos, el edificio, de 6.000 metros cuadrados, costó más de mil millones de pesetas. Entonces se dio cuenta de un total de 78 presos, la mayoría de ellos (72), hombres, ubicados en celdas de 12 metros cuadrados. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y el director general de Instituciones Penitenciarias, Andrés Márquez, visitarían Logroño para inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones, construidas en el límite con Lardero, en las inmediaciones de la AP-68.

