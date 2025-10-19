LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la nueva cruz. Miguel Peche

Nueva cruz para el Cristo del Descendimiento

La talla ha sido realizada por el sevillano Juan Manuel Pulido

E. P.

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:46

Comenta

La Cofradía del Descendimiento de Cristo de Logroño ha presentado y bendecido, en un acto celebrado en Palacio, la nueva cruz que acompañará al Cristo del Descendimiento. Se trata de una obra realizada por el tallista Juan Manuel Pulido, artesano sevillano afincado en Jaén. La pieza, elaborada en madera de cedro y de estilo arbóreo, destaca por su realismo y la belleza de sus formas, aportando una renovada solemnidad a la imagen titular de la Cofradía.

Durante el acto, el Hermano Mayor, Alejandro Ojeda Elías, ha destacado el profundo significado de esta incorporación, reseñando que «esta cruz no sustituye, sino que continúa. No rompe con el pasado, sino que lo honra». «Viene a ser signo de renovación, pero también de fidelidad», ha asegurado.

La nueva cruz supone un paso importante en la conservación del patrimonio de la Cofradía. La anterior, que acompañó al Cristo del Descendimiento durante más de ocho décadas, presentaba un notable deterioro a pesar de las restauraciones realizadas a lo largo de los años, lo que hacía necesario acometer esta renovación para garantizar la estabilidad y dignidad del conjunto escultórico.

Como detalle simbólico, en el interior de la nueva cruz se ha depositado un documento con los nombres de los donantes que han hecho posible su realización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  2. 2

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  3. 3

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  4. 4

    Las claves del crimen de Los Lirios
  5. 5 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  6. 6 Un incendio en un pabellón abandonado en Logroño afecta a mobiliario, colchones y otros enseres
  7. 7

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  8. 8

    La rebelión de las aulas
  9. 9

    El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»
  10. 10 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nueva cruz para el Cristo del Descendimiento

Nueva cruz para el Cristo del Descendimiento