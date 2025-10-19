Nueva cruz para el Cristo del Descendimiento La talla ha sido realizada por el sevillano Juan Manuel Pulido

La Cofradía del Descendimiento de Cristo de Logroño ha presentado y bendecido, en un acto celebrado en Palacio, la nueva cruz que acompañará al Cristo del Descendimiento. Se trata de una obra realizada por el tallista Juan Manuel Pulido, artesano sevillano afincado en Jaén. La pieza, elaborada en madera de cedro y de estilo arbóreo, destaca por su realismo y la belleza de sus formas, aportando una renovada solemnidad a la imagen titular de la Cofradía.

Durante el acto, el Hermano Mayor, Alejandro Ojeda Elías, ha destacado el profundo significado de esta incorporación, reseñando que «esta cruz no sustituye, sino que continúa. No rompe con el pasado, sino que lo honra». «Viene a ser signo de renovación, pero también de fidelidad», ha asegurado.

La nueva cruz supone un paso importante en la conservación del patrimonio de la Cofradía. La anterior, que acompañó al Cristo del Descendimiento durante más de ocho décadas, presentaba un notable deterioro a pesar de las restauraciones realizadas a lo largo de los años, lo que hacía necesario acometer esta renovación para garantizar la estabilidad y dignidad del conjunto escultórico.

Como detalle simbólico, en el interior de la nueva cruz se ha depositado un documento con los nombres de los donantes que han hecho posible su realización.