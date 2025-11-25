Una nueva calle donde la vía

La Rioja Martes, 25 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

2025 1968 Justo Rodríguez

La retirada de la vía del ferrocarril en el año 1958 terminó con esa división del Logroño clásico y el que buscaba abrirse paso al sur. También fue el comienzo de un cambio en la trama urbana, que ganaba alguna de sus principales arterias, como la propia Gran Vía o Jorge Vigón (hoy avenida Solidaridad). Esta última puede apreciarse en la fotografía de Teo diez años después de levantarse las vías, cuando apenas llegaba la calle un poco más allá de avenida de Colón. Algunos de los edificios siguen apreciándose, pioneros de una avenida que con los años vivió una enorme expansión inmobiliaria.