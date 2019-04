Niños, con la música… a la calle 04:57 Alumnos de 4º de Primaria del CEIP Las Gaunas han ofrecido un concierto en avenida Club Deportivo dentro de la actividad Musiqueando LUISMI CÁMARA Logroño Jueves, 11 abril 2019, 13:37

¿Cuántas veces habremos oído eso de»¡Niño, vete con la música a otra parte!». Pues eso les han dicho los profesores a sus alumnos de 4º De Primaria en el CEIP Las Gaunas. Los pequeños músicos, de la mano de sus educadores, han sacado en la mañana de este jueves la música a la calle.

Lo han hecho dentro de la iniciativa Musiqueando 2019 y bajo el hashtag #nosimportalamusica. Este proyecto está promovido por la Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM) se extiende a colegios de toda España y alcanza su cuarta edición. Con estos conciertos escolares en la calle se pretende dar a conocer el trabajo que se realiza en las aulas de música y mostrar el valor de la música en la educación y en la vida.

Esta mañana, los alumnos de Las Gaunas han salido de su centro armados con sus armónicas y sus flautas, dispuestos a mostrar sus habilidades musicales en un concierto en la Plaza de la Vendimia de la capital riojana. La lluvia ha obligado a buscar refugio bajo los portales de la avenida Club Deportivo y ahí se han parapetado como una orquesta de calle para tocar algunos de sus grandes éxitos, ensayados durante horas en su colegio y en sus casas para deleite de mayores y pequeños que transitaban a media mañana por esta zona de la capital riojana.

Han calentado con algunos clásicos populares para luego pasar al Himno a la Alegría e 'Imagine' de John Lennon. En las últimas se han soltado definitivamente el pelo y han ofrecido música discotequera, con las flautas al aire, y ha acabado con la animada 'What makes you beautiful', de One Direction entre los aplausos de aquellos que se han quedado a escucharlos y a los que han ofrecido un simpático y entretenido concierto sorpresa.

