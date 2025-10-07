Nieve y frío en la Marcha de Hoyos de Iregua

Martes, 7 de octubre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Tal día como hoy en 1996, Diario LA RIOJA dedicaba su fotografía de portada a la Marcha de Hoyos de Iregua. La propuesta llegaba a su segunda edición y un millar de personas participaron en ella. Todos tuvieron que luchar, además de con la propia caminata, con el frío, el agua y la nieve que les acompañaron. Más de 700 lograron terminar la ruta, aunque durante el trayecto tuvieron que hacer alguna que otra parada junto al fuego. Unos descansos que supusieron una carga de energía para los intrépidos marchadores que completaron los casi 30 kilómetros de recorrido a pesar de las inclemencias meteorológicas.