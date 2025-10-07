LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La hemeroteca

Nieve y frío en la Marcha de Hoyos de Iregua

Martes, 7 de octubre 2025, 07:27

Comenta

Tal día como hoy en 1996, Diario LA RIOJA dedicaba su fotografía de portada a la Marcha de Hoyos de Iregua. La propuesta llegaba a su segunda edición y un millar de personas participaron en ella. Todos tuvieron que luchar, además de con la propia caminata, con el frío, el agua y la nieve que les acompañaron. Más de 700 lograron terminar la ruta, aunque durante el trayecto tuvieron que hacer alguna que otra parada junto al fuego. Unos descansos que supusieron una carga de energía para los intrépidos marchadores que completaron los casi 30 kilómetros de recorrido a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  4. 4

    Ni solo bar ni solo restaurante
  5. 5 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  8. 8 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»
  9. 9

    «Dos salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»
  10. 10

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nieve y frío en la Marcha de Hoyos de Iregua

Nieve y frío en la Marcha de Hoyos de Iregua