Muertos al intentar batir un récord de salto

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El 16 de septiembre de 1975 el periódico agrupaba bajo la sección Sucesos varios hechos dramáticos ocurridos en España. El editor quiso destacar el trágico final de dos pilotos de automóvil, uno español, otro alemán, que perdieron la vida al intentar batir el récord mundial de salto de coche.

Ampliar

Fue en el puerto de Barcelona y aunque habían ensayado la maniobra varias veces, aquel día no salió bien y el vehículo entró mal en el agua. Unos hombres rana actuaron y los sacaron inconscientes –contaba la crónica– pero los dos habían fallecido cuando ingresaron en el centro médico. El suceso fue grabado por las cámaras de TVE y emitido en 'Noticias del domingo'.