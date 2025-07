La modificación del uso de Ramblasque sale adelante con los votos de PP, PSOE y Vox

Nuria Alonso Logroño Jueves, 31 de julio 2025, 12:29 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

Última sesión plenaria en el Ayuntamiento de Logroño antes del periodo vacacional, una cita que se ha abierto con un emotivo recuerdo al recientemente fallecido Juanma Zaldívar, cuya figura y logros vecinales ha glosado cariñosamente la presidenta del pleno, Leonor González Menorca, que también ha hecho referencia al también desaparecido presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés, Eduardo Guerra.

Tras las aprobaciones de actas y tomas de conocimiento de varios asuntos menores, pronto han aparecido las controversias entre los concejales de diverso signo político. Las cuentas municipales 2024 han centrado la primera discusión. Si el representante del PR+, Rubén Antoñanzas, criticaba que Logroño tenga peores servicios y más caros; y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, recordaba la pérdida de fondos europeos y la cifra récord de entregas a cuenta; la respuesta del concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, insistía en que no ha habido retrasos ni subidas de impuestos, como si ocurrió en la anterior legislatura.

Luego se ha procedido a debatir los expedientes de modificación presupuestaria por suplementos de créditos. El primero, para sufragar el pago de una sentencia condenatoria sobre la obra de la estación, sobre el cual tanto la edil no adscrita, Eva Loza, como el regionalista Antoñanzas han afeado por un lado la «mala praxis presupuestaria» y la falta de información sobre la gestión de la sociedad LIF (Logroño Integración del Ferrocarril 2002). También la edil de Vox Patricia González Lacarra ha criticado la improvisación apuntando a que «no se haya contemplado la sentencia presupuestariamente». Sobre los 500.000 euros que ha de abonar el Consistorio, también ha aludido Luis Alonso a que se sabía antes de presentar el presupuesto de 2025 y se podía haber incluido. Por su parte, Iglesias ha rechazado las insinuaciones de sospechas sobre el procedimiento y ha defendido la transparencia al respecto.

Luego se han tramitado otros tres suplementos de crédito para financiar gastos de electricidad y gas, del centro de acogida de animales y de varios festejos de las pasadas fiestas de San Mateo, con algún otro rifirrafe en el que los ediles de la oposición han vuelto a denunciar la improvisación presupuestaria: «Estos suplementos no son gastos extraordinarios, se podían haber previsto de antemano», ha criticado María Jiménez, de Vox. Por su parte, el socialista Iván Reinares ha señalado que estos suplementos de crédito responden a una «deficiente capacidad presupuestaria» y que irán destinados a Festejos, una bolsa opaca y a discreción del concejal Miguel Sáinz. «Todos los suplementos de crédito van para Festejos, y encima para Gorgorito, que no lo habían previsto», ha reseñado Amaia Castro, de Podemos-IU. En su réplica, Iglesias ha pedido concreción en las críticas de la oposición: «Hablen de partidas concretas, no de generalidades». El portavoz socialista, Luis Alonso, ha achacado que los informes de la Intervención municipal apuntan a una mala gestión, un extremo que ha negado vehementemente el edil de Hacienda.

Uno de los asuntos mollares del pleno, la modificación puntual del Plan General para cambiar la tipología urbanística del sector de Ramblasque de 'residencial unifamiliar' a 'residencial', se ha debatido a continuación. «Ramblasque ya no es un sector de fin de ciudad como cuando se planteó hace treinta años, sino que convive con otros sectores urbanos y con Lardero, con los que debe estar equilibrado», ha señalado Javier Martínez Mancho, edil del Plan General y encargado de la presentación, que ha abogado por un cambio necesario que incluirá 160.000 metros cuadrados de parques y espacios verdes, además de cerca de 900 viviendas protegidas. Al respecto, Antoñanzas ha defendido su enmienda para ampliar de uno a dos meses el plazo de exposición pública para dar margen suficiente a que se presenten alegaciones por el carácter vacacional del mes de agosto, pero la petición no ha prosperado.

Durante el debate, Antoñanzas ha lamentado que no se amplíe el porcentaje de viviendas protegidas al 50%; mientras que el socialista Álvaro Foncea ha explicado que «estamos en el inicio de la primera fase; luego vendrá más definición con el Plan Parcial y a continuación, el proyecto urbanizador». «No tiene sentido esperar más tiempo ni dilatar los plazos», ha revelado Foncea sobre el voto positivo de su formación. «Solo se cambia el uso principal del terreno en esta fase», ha abundado Martínez Mancho en defensa de la modificación. «Con esta aprobación desterraremos la pretensión de edificar viviendas de lujo en Ramblasque», ha indicado el portavoz socialista, Luis Alonso. El edil de Urbanismo ha defendido el cambio de uso y ha señalado que el Ayuntamiento estará vigilante para que los promotores construyan la vivienda protegida a la que estén obligados.

En este sentido, ha abundado el alcalde, Conrado Escobar, que ha refrendado que «este avance es una muestra del buen urbanismo y responde a una emergencia social, la de vivienda, que difiere mucho de la situación de hace 27 años», cuando se inició el desarrollo de Ramblasque. «Hay que buscar el equilibrio entre beneficios y cargas urbanísticas, que vigilará este Ayuntamiento», ha garantizado el regidor, que ha recordado la descongestión que supondrá la urbanización de avenida de la Sierra. «Esto supone activar las circunstancias económicas: se movilizarán 500 millones de euros a lo largo de seis años, una estimación de entre 350 y 400 empleos directos», ha avanzado Escobar.

Más espacio dotacional en Excuevas-Cuarteles

Seguidamente, ha salido adelante la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Excuevas-Cuarteles para generar espacios dotacionales públicos en la zona para, en palabras del concejal Javier Martínez Mancho, «incorporar nuevos usos públicos y dotacionales que completen el conjunto residencial» en la zona oeste de este PERI y «ampliar en 710 metros cuadrados las zonas verdes que ya existen en avenida Bailén», cercana a la residencia militar. La modificación también busca, en las inmediaciones de las palazzinas de Moneo, prolongar la plaza Miguel Hernández en el tramo comprendido entre las calles María de la O Lejárraga y García Lorca de la capital riojana. «Es una modificación buena para la ciudad, que sólo activa elementos dotacionales y permite resolver una esquina mal resuelta en concepto de peatonalidad y accesibilidad». ha defendido Mancho.

