La militante del PSOE expulsada por ofender al padre de Marta del Castillo denuncia que suplantaron su perfil en Facebook Izco asegura ante la Policía que una persona desconocida escribió en su cuenta el mensaje insultante para Antonio del Castillo

María Luisa Izco, la militante del PSOE riojano y miembro de la ejecutiva socialista de Logroño expulsada por su partido por unos comentarios ofensivos hacia Antonio del Castillo, padre de la Marta del Castillo, ha denunciado ante la Policía que una persona desconocida suplantó su perfil en Facebook, donde se profieron los insultos hacia el padre de la joven asesinada en el año 2009 en Sevilla.

En un escrito remitido a este diario, Izco aporta el texto completo de la denuncia formulada el pasado sábado, una vez que se convirtió en protagonista de una polémica a nivel nacional que obligó no sólo a su partido a tramitar una orden de expulsión, sino a pedir disculpas públicamente a Antonio del Castillo, a quien telefoneó en persona Francisco Ocón, secretario general de los socialistas riojanos. Según su versión, Izco hizo unos comentarios en el muro de Antonio del Castillo pero no aquellos que originaron la controversia, que atribuye en su denuncia a esa persona anónima, autora, alega la militante socialista, de unas palabras que ella no había escrito. «Para empezar», asegura, «no tenía ni la misma letra».

Recuerda Izco que poco después de desatarse la polémica escribió un texto también en Facebook «manifestando mi disconformidad» y afirma que desde entonces ha recibido amenazas e insultos.