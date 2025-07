Las pistas de petanca de las Chiribitas reciben su demandado lavado de cara

Una intervención de mantenimiento puro y duro «pedida y no negada». Así lo entendían los vecinos, y así lo ha entendido el propio Ayuntamiento de ... Logroño, quien ya ha acometido el grueso de las reparaciones a la espera de culminar los trabajos de acondicionamiento que fueron vistos como necesarios tras girar la correspondiente visita de inspección. Las pistas de petanca de las Chiribitas, por fin, han recibido su demandado lavado de cara.

El Consistorio capitalino, concretamente desde la Concejalía de Medio Ambiente, ha invertido alrededor de 5.600 euros en «diferentes mejoras», sustituciones de materiales y arreglos en su mayor parte, que irán con cargo al 5% reservado para actuaciones en zonas verdes y mobiliario urbano contemplado dentro del contrato de conservación de los mismos.

Del mantenimiento de la zona de juego al aire libre se ocupó Logroño Deporte «hasta hace tres años» y ya nadie desde entonces

Y ello después de que Diario LA RIOJA se hiciese eco de la queja de un numeroso grupo de 'petanqueros' o 'petanquistas', denominaciones populares para los jugadores de petanca, reclamando «mejoras» en el espacio habilitado en las Chiribitas de Lobete, junto al Instituto de Educación Secundaria (IES) Hermanos D'Elhuyar.

«Hay que acondicionar el terreno y mantenerlo debidamente, y la realidad es que no se hace mientras el listado de desperfectos no para de aumentar», protestaban. De ahí que la Administración local tomase cartas en el asunto, aclarando, eso sí, que «en 2024 y en 2025 no había constancia de queja alguna en el 010 o en Medio Ambiente –lo que no quiere decir que no existan–, más allá de una petición de traslado de las pistas bajo cubierta a la vecina plaza de Joaquín Elizalde en febrero de este mismo año».

Se ha repuesto la arena de sílice, se ha cambio el perímetro de madera de dos pistas y se sustituirá la parte del vallado roto

Sea como fuere, lo que es seguro es que de las citadas pistas se ocupaba Logroño Deporte «hasta hace tres años», según informa el concejal delegado, Jesús López, y desde entonces no ha habido mantenimiento alguno hasta que ahora lo ha vuelto a asumir Medio Ambiente. López, si bien no descarta «descoordinación», prefiere quedarse con la «solución» nada más tener conocimiento del «problema».

«Que había que actuar era evidente, y así se ha hecho: se ha renovado la arena de sílice de la zona de juego, se ha cambiado el perímetro de madera de dos de las pistas, sustituyendo las piezas deterioradas de las otras dos, se han encargado nuevos paneles metálicos para sustituir los dañados en el cercado, se ha aportado arena caliza para evitar que proliferen las malas hierbas alrededor del recinto y estamos a la espera de adecentar el monolito, que se limpiará para volver a colocar la placa – con el nombre de 'José Luis Mayoral' para unas instalaciones deportivas inauguradas en marzo de 2008– y el metacrilato que la protege», precisa López.