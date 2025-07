Cierra la tienda de Massimo Dutti en Logroño: «Nos ha sentado como un jarro de agua fría» El próximo 26 de julio, los once trabajadores del establecimiento ubicado en la calle San Antón serán despedidos

Juan Marín del Río Logroño Martes, 8 de julio 2025, 09:25 | Actualizado 12:23h.

Inditex clausura su tienda de Massimo Dutti de Logroño el próximo 26 de julio, después de 35 años en la calle San Antón, y despide a sus once empleados, diez mujeres y un hombre. La coordinadora de Inditex en La Rioja y trabajadora de este establecimiento, Ana Castilla, indica que todos sabían «que tarde o temprano iba a tocar aquí; parece que nunca llega el momento, pero es algo que ya rondaba en las cabezas de la plantilla desde hace tiempo», explica. «En Vitoria no hay ningún Massimo Duti, en Zaragoza, Burgos e Irún ha cerrado y aquí ya sabíamos que podía ocurrir», añade.

Los trabajadores de esta tienda, algunos con más de veinte años de antigüedad, exigen ser recolocados en otras de Inditex de la ciudad, pero desde la cadena les han comunicado que sólo ofrecen vacantes fuera de la provincia. «Nos han ofrecido trasladarnos al centro logístico de Zaragoza, pero tenemos dos maternidades, somos personas de más de 45 años con cargas familiares y no nos podemos permitir el lujo de ir y venir todos los días o mudarnos allí; es algo impensable», indica Castilla. El encargado del establecimiento logroñés «es el único recolocado de la plantilla y se traslada a otra ciudad», señala.

El motivo del cierre de la tienda en Logroño no parece ser por un problema de ventas porque «la tienda funcionaba bien y se cobró el plus de marzo», sino más bien motivado por «un nuevo concepto que van a crear en la empresa. Quieren una tienda en la que el cliente viva una experiencia el entrar. Van a combinar ropa con obras de arte, tendrán cafetería e incluso jardines. Es un concepto totalmente diferente que, para la marca, no tiene cabida en una ciudad como Logroño», explica.

Desde CCOO denuncian que la cadena cierra tiendas físicas y despide a los trabajadores «sin darles alternativas válidas de reubicación. Máxime teniendo en cuenta que Inditex logró un beneficio récord de 5.866 millones en 2025». Además, reivindica que a estas personas se les ofrezcan vacantes en la misma ciudad, que se estudien y analicen con la representación legal de los trabajadores y que se agoten todas las vías antes del despido de las plantillas.

La plantilla continúa «en negociaciones» con la empresa y por el momento, no pretenden manifestarse puesto que ya les «están dejando bastante claro cómo están aquí las cosas». Castilla destaca «el gran vínculo que tenemos con esta empresa porque son muchos años». «Forma parte de nuestras vidas, por lo que el despido, aunque supiéramos que podría pasar, nos ha sentado como un jarro de agua fría», añade la trabajadora.